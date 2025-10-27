為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    張善政訪桃園百歲人瑞詹李緞 贈重陽賀禮祝福長壽安康

    2025/10/27 19:55 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市長張善政27日前往桃園區慰訪百歲人瑞詹李緞，祝賀重陽節快樂，也為詹奶奶慶祝101歲生日。（社會局提供）

    重陽節將至，桃園市長張善政今（27）日前往桃園區慰訪百歲人瑞詹李緞女士，除祝賀重陽節快樂，也為詹奶奶慶祝101歲生日，張善政代表衛生福利部致贈金鎖片，並代表市府致贈金戒指、金箔畫獎牌及2萬元重陽禮金，祝賀福壽安康、笑口常開，現場氣氛溫馨熱鬧。

    社會局表示，詹奶奶以無私的愛悉心教養5名子女，締造和樂溫暖、互敬互愛的家庭典範，曾獲「桃園區模範母親」殊榮，而她長年熱心公益，除親身參與社會關懷活動，亦常捐款協助弱勢族群，以身教與言教影響子女以善心回饋社會，婚後專注家庭，子女成家後仍持續進修，並於國小夜校畢業，展現終身學習的精神與毅力。

    社會局表示，桃園市目前共有471位百歲人瑞，最高齡113歲，截至今年9月底，全市65歲以上長者已超過38萬人，面對高齡化趨勢，市府將持續推動多元、且在地的老人福利服務，強化長照資源佈建與服務品質，營造高齡友善、健康樂活的城市環境。

    桃園市長張善政（左）27日前往桃園區慰訪百歲人瑞詹李緞，祝賀重陽節快樂，也為詹奶奶慶祝101歲生日。（社會局提供）

