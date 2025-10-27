為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    燕子口堰塞湖壩頂降低4公尺 明加大溢流口增加引水量

    2025/10/27 19:09 記者王錦義／花蓮報導
    燕子口堰塞湖壩頂降低4公尺，明挖深擴寬深槽線加大引水量。（林保署花蓮分署提供）

    燕子口堰塞湖壩頂降低4公尺，明挖深擴寬深槽線加大引水量。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮目前有2個堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署指出，依馬太鞍溪堰塞湖及下游溪流水位計監測，連日來各項監測數據無變化；燕子口堰塞湖昨天順利降壩引流奏效，壩頂高度已由原本270公尺降至266公尺，水位較昨日降低19公分，明天將以更大型怪手持續加大溢流口。

    林保署花蓮分署今晚指出，燕子口堰塞湖壩體降挖與引流成效顯著，今天除了持續進行人工刷坡作業，以穩定坡面結構、減少土石滑落風險，也針對壩體施工作業道降挖並加寬加固，以利明天更大型的350噸級挖土機進場，才能進一步挖深與擴寬深槽線，加大引流水量；但也會依據壩體結構與水位動態變化調整作業策略，穩健推進降壩引流作業，確保安全。

    林保署花蓮分署仍提醒，堰塞湖引流期間，立霧溪燕子口以下至出海口沿線溪床水位可能上升，請民眾切勿進入河道活動；另台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段仍維持人車進入管制，請配合現場人員指引，共同確保安全。

    而馬太鞍溪堰塞湖25到27日監測數據無變化，水位高程1019.6公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為150萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.4公尺，天然壩體積約1.1億立方公尺，目前溢流口下游坡度平緩、約6度；10月份至今水位無明顯變化，蓄水量降至溢流前的1.7%。水流無異狀，持續從溢流口穩定流出。

    燕子口堰塞湖壩體降挖與引流成效顯著，除持續進行人工刷坡作業，以穩定坡面結構、減少土石滑落風險，也針對壩體施工作業道降挖並加寬加固。（林保署花蓮分署提供）

    燕子口堰塞湖壩體降挖與引流成效顯著，除持續進行人工刷坡作業，以穩定坡面結構、減少土石滑落風險，也針對壩體施工作業道降挖並加寬加固。（林保署花蓮分署提供）

