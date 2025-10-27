為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園》設計師校園髮型秀 助學生接軌美髮產業

    2025/10/27 20:11 記者李容萍／桃園報導
    萬能科技大學與美髮品牌跨界合作於校內舉辦一場以「霧幕」為概念的聯合髮型秀。（記者李容萍攝）

    〔記者李容萍／桃園報導〕萬能科技大學與美髮品牌跨界合作，今（27）日下午於校內盛大舉辦一場以「霧幕」為概念的聯合髮型秀，現場由設計師示範創新妝髮造型，融合潮流元素、妝容及服裝，整體造型與舞美設計藝術呈現12款象徵時尚與潮流，且融入日常生活的髮型創作，從透過美髮師雙手的造型作品傳達對美與自信的堅持，現場聚集校內學生與高中職端美容、美髮造型科系學生近500人參加，讓學生深入接軌美髮產業趨勢。

    這次髮型秀由桃園在地Sunkissed Pace專業設計團隊與萬能科技大學時尚造型設計系學生共同策劃，融合潮流元素、妝容及服裝整體造型，搭配舞蹈與美術設計藝術，呈現12款象徵時尚與潮流作品，涵蓋4大主題晨霧之間、暮影濛光、霧光序曲、界霧之境，融入日常生活的髮型創作以及自我突破的造型作品，傳達對美與自信的堅持。

    策展人萬能科大時尚系副教授陳育睿表示，他從事美髮產業將近40年，這次和SP沙龍合作，因為該系2名畢業生就在該美髮團隊服務，藉此分享讓學弟妹更了解美髮產業，其實是一個可以很快樂、很開心且很好玩的；未來希望達成產學合作、校外實習的目標，同時邀請高中相關科系學生到校觀秀促進交流，整場秀花費8個月時間準備，透過裝置藝術及美容妝髮的呈現，讓學生們從不同創作中更加了解美髮產業。

    Sunkissed Pace「8年級」創辦人艾瑞提到，髮型設計是一種語言，年輕人需要更多舞台，透過這場校園時尚美髮秀的展演，讓更多年輕人看見美髮不只是在沙龍服務，而是一門能傳遞情感與態度的藝術。現今美髮產業的福利、制度比以前好很多，只要有精進技術，設計師平均薪資5至8萬元是基本的，堪稱是非常有潛力的職業。

    萬能科技大學與美髮品牌跨界合作於校內舉辦一場以「霧幕」為概念的聯合髮型秀。（記者李容萍攝）

