梧棲獸醫是否到場台中說法反覆 應變中心：必須是獸醫師現場診斷

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但到底有無獸醫師到場，台中市府每日說法不一，非洲豬瘟中央災害應變中心今（27日）表示，依「獸醫師法」，一定必須是獸醫師才可以執行動物診斷業務，並且一定要到現場診斷。

國內爆發首例非洲豬瘟疫情，該台中梧棲養豬場到底一開始有無獸醫師到場或開藥？台中市府每天說法都不一樣，22日稱該養豬場特約紀姓獸醫師有到場診治投藥，因此台中動保處人員14日到場才未採檢；隨紀姓獸醫稱根本沒有到過案場，台中動保處表示是另一王姓獸醫師到場，但後來稱王姓獸醫師其實是動物藥廠獸醫佐、無獸醫執照，因此要將該王姓獸醫佐移送檢調；後來改稱王姓獸醫佐只是接梧棲豬農來電，該豬農也稱是自行投藥。

對於到底有無獸醫師到場，農業部長陳駿季表示，現在所有消息都是台中市府說法，或是媒體報導，在還沒有得到確切疫調報告前，無法下定論，仍待訪談與訪查後才能確定。

防檢署組長林念農指出，依法規定，只有獸醫師可以診斷開藥，並且必須到牧場親自診治，沒有執照就執行獸醫業務，依法罰10萬元到50萬元。

