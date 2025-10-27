竹縣養豬場第二輪疫調40場無異常 廚餘養豬場均改用飼料、植物性廢渣

新竹縣第2輪針對縣內養豬戶展開疫調，對於原獲特許用廚餘養豬的業者，再次確認已經停用廚餘養豬、改用袋裝飼料。（擷取自竹縣府官網）

新竹縣防堵非洲豬瘟，針對全縣首輪198場豬場疫調，確認近6萬頭豬都健康正常後，今天啟動第2輪疫調且完成40場，再次確認這40場豬隻健康無虞，其中有一半受疫場是原特許廚餘再利用的養豬業者，對這些原獲准可用廚餘養豬的飼料稽查，今天也再完成13家，確認業者全部都改用植物性豆渣或袋（包）裝飼料餵養豬隻。

縣府農業處長傅琦媺說，縣府的稽查防疫分組有：疫調組、現場實地飼料稽查組、以及全縣198場養豬戶自主回報組。疫調組由新竹縣動物保護防疫所執行，且從即日起啟動縣內豬場擴大消毒，不僅針對畜牧場周邊環境及易感染區加強消毒頻率與範圍，也發出200多桶消毒水給業者自主消毒。

另外農業處漁牧科負責實地稽查廚餘養豬場是否已禁用廚餘，並於今天第2輪實地稽查13場，分別是新埔6場、新豐4場以及寶山3場，受稽查業者都配合統統改用商用飼料或植物性廢渣餵養。

至於自主回報組，縣內198場業者必須每天自主回報自家場內豬隻的健康狀況、有無豬隻異常死亡現象。今天的自主回報，統統都顯示各場豬隻健康如常，沒有原因不明斃死狀況發生；且全部都完成自主消毒作業。

傅琦媺說，由於非洲豬瘟病毒在環境存活時間長，病毒可能透過沾黏畜主或運送豬隻車輛而散播，已通令養豬產業團體，近期配合避免人員、車輛群聚，且減少辦理不必要的集會活動，以防疫情擴散。

