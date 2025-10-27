好暖心！奇美醫院獲贈1萬條幸福吐司

奇美醫療體系獲贈1萬條幸福生吐司。（記者吳俊鋒攝）

國內面臨護師荒，加上流感、新冠等疫情仍在持續，醫護人員壓力相當大，國內知名的奇美食品公司，宣布提供1萬條明星商品「幸福生吐司」給奇美醫療體系，希望透過美食療癒，為站在第一線的健康守護者們補充元氣，暖胃又暖心，今天舉行捐贈儀式，場面溫馨。

捐贈儀式今天下午在奇美醫學中心舉行，奇美食品董事長宋光夫出席，強調1萬條幸福生吐司將陸續送至永康、柳營、佳里等3個院區，提供給醫護人員、志工，以及協力廠商，希望他們能以飽滿的熱情與活力，持續為民眾的健康把關。

宋光夫表示，醫護人員平常在工作上，就面臨巨大壓力，希望奇美食品送出的幸福生吐司，讓醫護人員能感受到社會各界對他們的珍視，為所有最前線的健康守護者一起加油、打氣，大家在忙碌之餘，也能享受美味。

宋光夫也提及奇美食品先進的研發技術，生吐司製成後立即冷凍，解凍後仍能保持剛出爐般的細緻柔軟口感，讓醫護人員隨時都能享用到最佳的烘培美味；奇美醫學中心院長林宏榮、柳營奇美院長周偉倪、佳里奇美院長田宇峯等也都親自出席，代表受贈。

林宏榮指出，在高度緊繃的醫療工作中，簡單美味的餐點就能帶來巨大安慰與支持，台灣正面臨高齡化社會問題，院方正積極優化工作環境，盼能提高工作效率，更感謝奇美食品力挺最前線的醫療人員。

