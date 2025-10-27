新北低收學生午餐補助不含外縣就讀生 教育局承諾研議擴大範圍

新北市議員山田摩衣今（27日）於議會質詢指出，目前僅限就讀市內高中職的學生，導致設籍新北、卻赴外縣市就讀五專的低收學生無法領取補助，呼籲市府盤點並擴大補助範圍。（記者羅國嘉攝）

新北市低收入戶學生午餐補助政策引發關注，新北市議員山田摩衣今（27日）於議會質詢指出，目前僅限就讀市內高中職的學生，導致設籍新北、卻赴外縣市就讀五專的低收學生無法領取補助，與台北市彈性補助制度相比，新北現行政策存在不公平現象，呼籲市府盤點並擴大補助範圍。教育局長張明文回應，將研議擴大補助範圍，把設籍新北、但就讀外縣市學校的低收戶學生納入午餐補助對象。

山田摩衣指出，台北市的午餐補助制度更具彈性，相較之下，新北市的做法卻相當侷限，僅限就讀新北市轄內高中職的低收戶學生，且補助方式為「免繳營養午餐費」，並非發放現金，導致許多設籍新北、卻赴台北市就讀五專的低收學生，反而領不到午餐補助。

山田摩衣表示，新北市低收入戶學生共2萬6090人，其中6至19歲約6460人。若依台北市標準計算，每餐65元、每年上課200天，全年補助經費約8398萬元，與現行學校補助規模差距不大。呼籲教育局立即盤點，補助所有被忽略的弱勢學生，不能漏接任何需要幫助的弱勢學子，況且市長都說願意把餘裕經費補助私校學生，卻讓設籍新北、在外就讀的低收學生無法領補助，這才是真正的不公平。

