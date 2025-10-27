水公司一區處換水量計 29日0時到6時停水 汐止區15270戶請儲水備用

台灣自來水公司辦理汐止營業所水量計更新作業，暨水壓監測站建置更換800mm水量計停水作業，後天（10月29日）0時起至清晨6時止，辦理水量計更換停水作業，請民眾儲水備用。（台灣自來水公司提供）

台灣自來水公司第一區管理處今天（27日）傍晚17時45分發布新聞稿，第一區管理處發言人陳昭賢表示，為了辦理汐止營業所水量計更新作業，暨水壓監測站建置更換800mm水量計停水作業，訂自後天（29日）0時起至清晨6時止，辦理水量計更換停水作業，屆時需要配合停止供水，包含汐止區中正路等地共15270戶受影響，請民眾儲水備用。停水消息請上網查詢https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map/view/202510270048。

新北市汐止區29日0時開始停水區域如下，包括汐止區中正路、中華街、仁愛路、保新街、保長路、信義路、南昌街、和平街、大同路三段、大同路二段、大安街、建成路、忠孝東路、招商街、新台五路二段、新昌路、水碓街、汐平路一段、汐止貨櫃車聯絡道、汐科路、茄安路、茄福街、茄興街、茄苳路、鄉長路一段（含各巷弄）一帶，停水戶數15270戶。

請繼續往下閱讀...

陳昭賢呼籲以上停水區域用戶，請盡早儲水備用，若工程順利完成將提前供水；停水期間，因重大事故需緊急用水，請電洽汐止營運所（02）8647-8218、（02）8647-8219，或致電台水客服專線1910，本次停水復水後，因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒。

陳昭賢提醒用戶，水壓降低期間，應關閉抽水機電源，慎防火警。停水期間如遇火警，請消防局以水箱車救火。

