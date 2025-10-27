為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水公司一區處換水量計 29日0時到6時停水 汐止區15270戶請儲水備用

    2025/10/27 19:32 記者俞肇福／新北報導
    台灣自來水公司辦理汐止營業所水量計更新作業，暨水壓監測站建置更換800mm水量計停水作業，後天（10月29日）0時起至清晨6時止，辦理水量計更換停水作業，請民眾儲水備用。（台灣自來水公司提供）

    台灣自來水公司辦理汐止營業所水量計更新作業，暨水壓監測站建置更換800mm水量計停水作業，後天（10月29日）0時起至清晨6時止，辦理水量計更換停水作業，請民眾儲水備用。（台灣自來水公司提供）

    台灣自來水公司第一區管理處今天（27日）傍晚17時45分發布新聞稿，第一區管理處發言人陳昭賢表示，為了辦理汐止營業所水量計更新作業，暨水壓監測站建置更換800mm水量計停水作業，訂自後天（29日）0時起至清晨6時止，辦理水量計更換停水作業，屆時需要配合停止供水，包含汐止區中正路等地共15270戶受影響，請民眾儲水備用。停水消息請上網查詢https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map/view/202510270048。

    新北市汐止區29日0時開始停水區域如下，包括汐止區中正路、中華街、仁愛路、保新街、保長路、信義路、南昌街、和平街、大同路三段、大同路二段、大安街、建成路、忠孝東路、招商街、新台五路二段、新昌路、水碓街、汐平路一段、汐止貨櫃車聯絡道、汐科路、茄安路、茄福街、茄興街、茄苳路、鄉長路一段（含各巷弄）一帶，停水戶數15270戶。

    陳昭賢呼籲以上停水區域用戶，請盡早儲水備用，若工程順利完成將提前供水；停水期間，因重大事故需緊急用水，請電洽汐止營運所（02）8647-8218、（02）8647-8219，或致電台水客服專線1910，本次停水復水後，因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒。

    陳昭賢提醒用戶，水壓降低期間，應關閉抽水機電源，慎防火警。停水期間如遇火警，請消防局以水箱車救火。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播