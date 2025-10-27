花蓮光復雨勢變大 馬太鞍溪橋臨時便道警戒中

台9線馬太鞍溪上游回波持續移入有局部短暫陣雨，今（27）日傍晚，上游2km水位高度達警戒值，馬太鞍溪橋臨時便道不排除啟動預警性防災應變機制，請用路人隨時注意訊息通知及現場人員指揮。（記者王錦義攝）

花蓮光復災區今天下午雨勢持續並逐漸變大，公路局東區養護工程分局傍晚指出，上游集水區雨量預報持續降雨影響，台9線馬太鞍溪上游回波持續移入有局部短暫陣雨，今（27）日傍晚，上游2km水位高度達警戒值，馬太鞍溪橋臨時便道不排除啟動預警性防災應變機制，請用路人隨時注意訊息通知及現場人員指揮。

公路局東區養護工程分局指出，依據林業及自然保育署監控馬太鞍溪堰塞湖即時資訊，台9線馬太鞍溪上游回波持續移入有局部短暫陣雨，針對台9線231k+952馬太鞍溪橋臨時便道，現場警戒人員不排除視上游降雨及涵管水位上漲情形執行二端只出不進，啟動預警性防災應變機制將「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」，暫時禁止人車通行。

公路局花蓮工務段指出，封閉管制措施有近端管制（堤頂處），於臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間封閉並維持淨空；其次淨空作業：封閉前由巡查人員確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯。遠端管制於南北兩端主線銜接處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，並張貼封閉公告與替代道路指引。

公路局建議改道路線如下，花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。工務段已派員加強巡查與現場警示布設，隨時啟動封閉措施。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息。

