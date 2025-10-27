非洲豬瘟應變中心啟動第2輪強化4大措施 祭5千元豬隻出血通報獎金

非洲豬瘟中央災害應變中心27日在農業部防檢署召開記者會，農業部防檢署組長林念農（左）說明將展開第2輪防疫強化4大措施。（記者羅沛德攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心今（27日）說明將展開第2輪防疫強化4大措施，將全國養豬場依風險分級後，高風險養豬場各縣市須每日查訪回報，每頭斃死豬都要採檢，強化全國屠宰場與肉品市場、運豬車等消毒，還有精準疫調，並擴大追查與關聯場來往人員場域。

應變中心今對外說明最新情況，農業部防檢署組長林念農表示，第一輪已完成40場關聯場、1場化製廠、5場屠宰場的檢測，全數陰性，並完成全國5441場養豬場的健康訪視，並無異常，55家屠宰場完成清消與環境檢測全陰性，即刻將展開第2輪防疫強化措施，並且預計在5天內完成。

請繼續往下閱讀...

林念農表示，第二輪防疫強化措施包含把全國養豬場依風險分級，梧棲養豬場週邊5公里的養豬場、廚餘養豬場、曾遭查獲違規用廚餘的養豬場等都列為高風險場，高風險場每天由縣市政府查訪回報，每頭斃死豬都要採檢，並精確執行梧棲場和關聯場的疫調，亦即台中市府須深度查訪梧棲場的關聯場並釐清狀況，並擴大追查與關聯場來往的人員場域，以釐清環境中是否有病毒活動風險。

至於非高風險的養豬場，林念農表示，只要化製數量有異常，同樣都會採樣送檢，為提高豬農主動通報意願，並及早發現可疑案例，應變中心將提供豬農主動通報獎勵金，只要豬隻出現出血等症狀，拍照或提供影片給地方動物防檢疫機關並接受採檢，將逐次提供5千元獎勵金。

林念農指出，為確保肉品市場與屠宰場的乾淨，會加強清消與檢驗，確保病毒不再場內，另也會落實車輛管制，化製車與運豬車等都有提供消毒指引，會加強隨車採檢，或用不預警方式攔檢。

