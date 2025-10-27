養豬場全台最多 屏縣展開第二輪訪視豬隻健康良好

屏東縣政府展開第二輪養豬場健康訪視。（屏東縣政府提供）

防堵非洲豬瘟，養豬場數最多的屏東縣已經完成全部1285場的第一輪訪視，今（27）日展開第二輪訪視，也完成310場，豬隻健康狀況均良好。

屏東縣政府農業處說明今（27）日防疫作為指出，持續配合中央防疫政策積極展開各項工作，除了第一輪1285場均已訪視完畢、第二輪也已訪視了310場外，畜牧場採樣件數新增2場，累計共4場；畜牧場生物安全自主消毒共1205場次、消毒站化製運輸車消毒累計226車次，熱區消毒新增18場次、累計61場次。

縣府說，衛生局針對相關豬肉通路加強來源稽查累計82家，另針對廚餘再利用的畜牧場聯合稽查或環保局抽查累計至今天已達117場次；化製場斃死豬採樣監測累計採樣頭數14頭。今天展開第二輪疫調，並發放第二輪消毒藥水，目前尚無問題。

「庫存備貨大約不到1個星期！」屏縣長年耕耘黑豬產業、自創品牌且自產自銷的業者表示，禁宰延長為15天，無生鮮豬肉，如果再繼續延長下去，大概就要放無薪假了，不管是對養豬業者或下游產業都有非常大的影響，因此經營上可能要調整與改變。

加強化製運輸車消毒，化製運輸車消毒已累計226車次。（屏東縣政府提供）

