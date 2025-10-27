扯！肉肉大米在小紅書嗨喊「台灣省首店開幕」 被灌爆1星炎上

開幕不到半個月的「肉肉大米」，被民眾踢爆在中國社群媒體小紅書官方帳號以「台灣省首店」做為宣傳主軸。（圖擷取自「肉肉大米」小紅書、「新光三越 台北信義新天地」臉書粉專，本報合成）

主打專賣日式漢堡排的「肉肉大米」，15日在台北市新光三越信義A11開幕，然而開幕不到半個月，就被許多眼尖民眾爆料，店家在中國社群媒體小紅書官方帳號以「台灣省首店」做為宣傳主軸，引發台灣消費者與網友譁然，除了湧入Google評價留下1星負評，也紛紛前往店家、新光三越社群帳號留言抗議。

近日陸續有民眾在社群平台Threads發指出，台北市新光三越信義新天地A11最新進駐的店家「肉肉大米」，除了在I進行開幕宣傳，還在中國社群媒體小紅書以「台灣省首店開業」為標題宣傳，還在貼文中寫下「寶子們，台灣省店已經開業啦！台灣的小夥伴可以衝啦！」，文宣曝光後，被傳至台灣多個社群平台，並引發炎上與強烈反彈。

據了解，肉肉大米是日本物語餐飲集團旗下品牌，不過該品牌並未在母公司開設實體店鋪，而是從2022年開始以中國為中心營運，並開設10多家新店爆紅。然而，肉肉大米從餐點到行銷方式，多次被質疑抄襲、山寨日本漢堡排天花板「挽肉と米」，肉肉大米負責人對此反嗆，他們遠比對方更具競爭力，貶低言論引發炎上與同行撻伐。

不少消費者質疑，新光三越作為店家進駐地點的招商單位，是否有了解品牌方肉肉大米涉及親中、盜版等相關爭議；另外，肉肉大米在Google地圖的評價，持續湧入大量一星負評，目前分數為2.5顆星，目前分數已降至2.5顆星。隨著抗議聲浪持續發酵，肉肉大米疑似已悄悄將引發爭議的小紅書文宣撤下，用戶已無法搜尋到該篇貼文。

網友們則怒斥，「統戰漢堡排」、「寫日文裝日貨？乳滑」、「大肆吃台灣豆腐噁心」、「信義新光現在也是中資了膩？」、「在台灣裝日本，在日本裝台灣」、「不是整天仇日，但連色調風格都媚日啊」、「萬安市長真的很棒啊，中國狗當的響叮噹的」、「太扯！要在別人國家做生意，還故意矮化寫台灣省！？」、「這種照理說都不應該進來台灣，中資企業表面經營餐廳，實際上都是洗錢啊！」。

另有不少網友分享，新光三越A11附近，正好有一家日本漢堡排店家「挽肉と米」，推薦要吃就去吃正統的日式漢堡排。此外，還有網友透露自己看到肉肉大米狂下廣告，且主打宣傳點是「從頭到尾都在店內製作」，「我想說這不是正常的嗎......今天看到是中國來的，瞬間懂他們要講的是『我不是預製菜』。」

