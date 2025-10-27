印尼移工專場演唱會 桃園警宣導這2件事

桃園市移工人數逾13萬人，中壢警分局防治組前往轄區首次舉辦的印尼籍移工專場售票演唱會以印尼文宣導防詐、交通安全知識。（中壢警分局提供）

詐騙集團看準來台工作的移工，心理希望多賺錢可以匯給家裡人過上更好的生活，以輕鬆賺取、免出面、不影響既有工作等誘人手段，容易成為「取簿手、人頭帳戶、車手」等詐騙行為中最前端的角色，成為犯罪工具人。桃園市移工人數逾13萬人，中壢警分局防治組昨（26）日傍晚前往轄區首次舉辦的印尼籍移工專場售票演唱會以印尼文宣導防詐、交通安全知識，讓移工都上了寶貴一課。

這場印尼籍移工專場售票演唱會邀請「Indonesian Idol」出身的Judika、Ihsan Tarore，以及Haikal Baron、Mia Ismi、Tika Ramlan等人氣歌手輪番演唱，吸引上千名在台工作的印尼移工到場同歡，現場還結合市集攤位，氣氛熱鬧。

請繼續往下閱讀...

會中，警方以印尼文宣導兩大重點，一是防詐騙，提醒移工千萬不要成為詐欺集團的「車手」或「提款手」，不要替人提領不明款項、幫忙收取現金或包裹，否則不只是「打工賺外快」，而是會面臨刑事責任、恐被判刑甚至要賠償；二是交通安全，說明駕車及騎乘機車應有駕照，且不得酒駕。而電動自行車必須掛牌才能上路，載人也有限制，違規不但會被開罰，車輛還可能被當場移置保管。

中壢警分局長林鼎泰表示，很多詐欺集團會用「高薪、免技術、領現金」為誘因，透過同鄉聊天群組、仲介或網路社團，誘惑移工幫忙「領錢跑腿」。但這些「跑腿」其實就是詐騙集團最前線，最容易被當場逮捕，最後卻成為被丟包的犧牲品。警方也強調，若代為提款、面交詐欺款項，依法都可能面臨多年刑責，並非「只是幫忙一下」。

在交通部分，警方同樣用印尼文說明，無照駕駛最高可罰2萬4000元；酒後騎乘電動自行車或機車，最高可罰20萬元，甚至移置車輛。另外也提醒，自去年11月30日起，微型電動二輪車必須完成登記領牌才能上路，未登記就騎乘，將處3600元罰鍰並可移置保管，呼籲移工務必遵守台灣交通規定，保護自己也保護同事朋友。

林鼎泰強調，外籍朋友是中壢在地的一份子，警察不只是在查緝犯罪、取締交通，更希望用聽得懂的語言、文字，把最重要的安全訊息帶到他們身邊。

桃園市移工人數逾13萬人，中壢警分局防治組前往轄區首次舉辦的印尼籍移工專場售票演唱會以印尼文宣導防詐、交通安全知識。（中壢警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法