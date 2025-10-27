台中市府稱梧棲豬農沒上傳蒸煮資料沒法可罰 遭陳時中打臉

非洲豬瘟中央災害應變中心27日在農業部防檢署召開記者會，行政院政委陳時中（右起）、農業部長陳駿季出席，說明疫情最新情況。（記者羅沛德攝）

台中梧棲廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，該場蒸煮廚餘資料未依照規定上傳，台中稱無法可罰，行政院政委陳時中今（27日）在非洲豬瘟中央災害應變中心指出，不論是依「飼料管理法」、「廢棄物清理法」、2019年農業部提出的加重處罰辦法，都有規定罰則，認為這是地方應加強督導、執法確實。

非洲豬瘟應變中心今天說明最新情況，梧棲豬場所用的廚餘蒸煮資料未依照規定上傳，環境部環境管理署署長顏旭明指出，經查該案場從今年1月後就都沒有依照規定每天上傳，1月時僅上傳23次，2月時僅上傳24次，3月時僅上傳28次，4月時僅上傳29次，5月時上傳24次，6月時上傳8次，7月時上傳1次，8月時0次，都未依照規定。

請繼續往下閱讀...

台中市衛生局今天稱廚餘蒸煮只要70度、20秒就就可以殺菌，顏旭明指出，依照規定，蒸煮中心溫度達90度、長達1小時，且每天上傳資料，只要有遺漏，地方環保機關就要稽查，若未依規定就開罰，依「廢棄物清理法」最高可罰到3百萬元。

對台中市府稱豬農沒有按時上傳蒸煮資料、無法可罰等說法，陳時中表示，依照規定，養豬場可例外使用廚餘餵養，本來就是必須經過地方政府核可，關於廚餘的管理規定，不論是飼料管理法、廢棄物清理法等都有規定，甚至2019年農業部修法加重罰則，認為台中市府不能以此為理由，就沒有任何行政作為，而是應該確實督導豬農每日按時上傳蒸煮資料，就如今天發生竊案，警察不能說沒人報案就不查，「沒這種事，這是政府職責所在。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法