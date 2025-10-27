防綠鬣蜥架圍網奏效 萬丹紅豆幼苗損失減少

入侵的綠鬣蜥被卡在圍網上，減少農田損失。（方天仕提供）

綠鬣蜥造成紅豆幼苗被吃光光，嚴重影響農作，屏東縣政府補助農民圍網防綠鬣蜥入侵達到成效，有不少綠鬣蜥卡網被捉，降低農作損失，縣議員許展維、洪宗麒建議開放民眾獵捕綠鬣蜥，但縣府農業處表示，林保署已明文規定，無法放寬。

綠鬣蜥造成萬丹紅豆幼苗常被吃光光，農民損失慘重，縣府雖然加強「獵龍小組」獵捕能力，並訓練800多名獵人，但綠鬣蜥數量太多，無法阻止農損，縣府決定補助紅豆農在農田設立圍網，防範綠鬣蜥入侵，明顯收到效果，不少綠鬣蜥卡網被捉，由於捉到的綠鬣蜥沒有獎勵，有些農民任由綠鬣蜥死亡不管，有些就抓起來示眾，警告其他綠鬣蜥，讓近期紅豆田損失降低。

前萬丹鄉民代表方天仕表示，綠鬣蜥喜歡吃紅豆的嫩芽，有了圍網後綠鬣蜥入侵減少，獲得良好成果，綠鬣蜥被抓示眾也有達一定效果。

縣議員許展維、洪宗麒建議，不應限定抓綠鬣蜥要有獵人執照，政府應獎勵農民抓綠鬣蜥，這樣才能擴大打擊面，只靠獵人是不夠的，因為綠鬣蜥的繁殖力太強了。

縣府農業處說，獵捕綠鬣蜥中央要求一定要有執照，縣府無法放寬，如果農民抓到綠鬣蜥可通報1959由專人前往處理。

