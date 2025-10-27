為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大學學測明起報名 大考中心：考生務必確認「報名資料確認表」並簽名

    2025/10/27 18:21 記者林曉雲／台北報導
    大考中心今日發布，115學年度學科能力測驗自10月28日起至11月11日報名。（資料照）

    大考中心今日發布，115學年度學科能力測驗自10月28日起至11月11日報名。（資料照）

    大學入學考試中心基金會今（27）日發布，115 學年度學科能力測驗將於明（2026）年1月17日至1月19日舉行，明（28）日起至11月11日報名，逾期不予受理，並提醒考生應於規定期限內辦理報名及繳費以完成報名手續。

    今年大學分科測驗，爆出苗栗私立建臺高中校方「報錯考生應考科目」，損及考生權益之極大爭議。大考中心嚴正提醒，在報名日期截止前，集報考生務必親自校核由集報單位（學校）從報名系統列印之「報名資料確認表」，在確認無誤後簽名，繳回集報單位（學校）備查。

    大考中心說明，高級中等學校之三年級在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名；高級中等學校已畢業之非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集報單位代碼之補習班報名，或可自行個別報名，報名資料含考生「基本資料」與「報考資料」，報名時請務必確認資料的正確性。

    針對集體報名考生，大考中心提醒，務必依照所屬集報單位所訂定之作業時程，提供應繳之資料；不得因個人之疏失、延遲而要求補辦報名或相關手續，報名日期截止前，考生務必親自校核由集報單位從報名系統列印之「報名資料確認表」，確認無誤後簽名，繳回集報單位備查。

    至於個別報名考生，可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）學科能力測驗之「試務專區」，點選進入「考生專區」，註冊後依網頁指示登錄報名資料，完成後列印「個別報名繳費表」，於繳費期限內完成繳費，並務必妥善保存繳費收據或交易明細。

    大考中心說明，在報名資料中，「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提供考生應試號碼及報名科目；在成績公布當日，發送簡訊通知考生成績，如所填行動電話號碼已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

