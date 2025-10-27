為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟》因應廚餘養豬暫停 南投3鄉鎮廚餘堆肥場全量運作

    2025/10/27 17:44 記者張協昇／南投報導
    南投縣竹山鎮設有廚餘堆肥場，將廚餘搗碎後製成肥料。（資料照）

    南投縣竹山鎮設有廚餘堆肥場，將廚餘搗碎後製成肥料。（資料照）

    台中爆發非洲豬瘟，南投縣配合中央政策暫時全面停止廚餘養豬，由於南投每日製造約30噸廚餘，且照常清運，針對議員王秋淑今（27日）質詢時關心廚餘去化問題，縣府環保局長李易書表示，縣內目前包括南投市、竹山鎮及魚池鄉設有廚餘堆肥場，將請這3鄉鎮全量運作，協助鄰近鄉鎮處理廚餘應急，也會尋求其他縣市協助。

    王秋淑表示，全面停止廚餘養豬後，各鄉鎮市清潔隊堆置的廚餘未能去化，恐成廚餘山，散發的惡臭將嚴重影響環境衛生，加速病菌滋生，環保局一定要想辦法妥善處理。

    李易書答詢指出，縣內目前包括南投市、竹山鎮及魚池鄉設有廚餘堆肥場，南投集集也有黑水虻去化廚餘設施，將請這3鄉鎮廚餘堆肥場全量運作，協助鄰近鄉鎮處理廚餘，約可處理一半廚餘，其餘掩埋或暫時堆置，並發給木屑或除臭劑除臭，也尋求其他縣市協助處理，縣府目前也正在南崗工業區規劃興建高效廚餘處理廠，即將招商，每日可處理100噸廚餘，未來即可解決縣內廚餘去化問題。

    南投縣竹山鎮設有廚餘堆肥場，每日可處理10噸廚餘。（資料照）

    南投縣竹山鎮設有廚餘堆肥場，每日可處理10噸廚餘。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播