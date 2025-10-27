非洲豬瘟》因應廚餘養豬暫停 南投3鄉鎮廚餘堆肥場全量運作

南投縣竹山鎮設有廚餘堆肥場，將廚餘搗碎後製成肥料。（資料照）

台中爆發非洲豬瘟，南投縣配合中央政策暫時全面停止廚餘養豬，由於南投每日製造約30噸廚餘，且照常清運，針對議員王秋淑今（27日）質詢時關心廚餘去化問題，縣府環保局長李易書表示，縣內目前包括南投市、竹山鎮及魚池鄉設有廚餘堆肥場，將請這3鄉鎮全量運作，協助鄰近鄉鎮處理廚餘應急，也會尋求其他縣市協助。

王秋淑表示，全面停止廚餘養豬後，各鄉鎮市清潔隊堆置的廚餘未能去化，恐成廚餘山，散發的惡臭將嚴重影響環境衛生，加速病菌滋生，環保局一定要想辦法妥善處理。

李易書答詢指出，縣內目前包括南投市、竹山鎮及魚池鄉設有廚餘堆肥場，南投集集也有黑水虻去化廚餘設施，將請這3鄉鎮廚餘堆肥場全量運作，協助鄰近鄉鎮處理廚餘，約可處理一半廚餘，其餘掩埋或暫時堆置，並發給木屑或除臭劑除臭，也尋求其他縣市協助處理，縣府目前也正在南崗工業區規劃興建高效廚餘處理廠，即將招商，每日可處理100噸廚餘，未來即可解決縣內廚餘去化問題。

南投縣竹山鎮設有廚餘堆肥場，每日可處理10噸廚餘。（資料照）

