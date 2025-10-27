濁水溪漫天飛沙 劉建國邀部會共商「不呷飯攪沙」解方

立委劉建國邀中央相關部會到濁水溪出海口視察，共商揚塵治理解方。（記者李文德攝）

受東北季風及颱風共伴效應，濁水溪南岸的雲林縣沿岸鄉鎮10月20日起陷入「漫天飛沙」，據水利署四河分署統計，目前縣內揚塵事件共9天，有6天就發生於20日之後，今 （27）日立委劉建國帶領立院衛環委員會及相關部會視察，提出降低風速預警等解方，盼降低揚塵危害。

四河分署副署長張朝恭指出，2017年起中央各部會投入治理工程，由每年59天揚塵日，降至最佳紀錄2日。不過今年2颱風報到，導致濁水溪河床沖出約400公頃的裸露地，近日無降雨造成土壤乾燥，強風一吹就颳起沙塵。

張朝恭表示，根據20至26日監測期間，麥寮監測站更一度飆破596微克懸浮微粒，高於平均值191微克，今年縣內揚塵發生日共9天，但發生於20日後就有6天，10月19日起依環境部預報，針對全區高風險堤段展開應變，包括水線噴水、灑水車便道灑水等，正全力趕辦復原作業，預計11月15日前完成。

劉建國今下午邀請環境部次長謝燕儒、水利署長林元鵬、林保署副署長廖一光與民眾到濁水溪出海口商討未來解方。民眾陸續提出，盼能夠將河床高度降低、稻草防沙工法難抵洪水沖毀盼改善。

謝燕儒表示，針對發布揚塵預警，會將風速每秒8公尺改為到每秒7公尺，以利相關單位快速執行預防工作；林元鵬表示，目前來看9天揚塵日，不盡理想，短期會先解決裸露地部分，中長期或更徹底性規劃清淤、土砂裸露的治理，盼能控制在5天以內的水平。

劉建國表示，濁水溪揚塵治理工程好不容易從原本由每年59天揚塵日，降至最佳紀錄2日，期盼出席各部會收集各方意見後能盡速規畫，希望1個月提出應變作為，降低揚塵對民眾的生活衝擊。

立委劉建國（左2）邀中央相關部會到濁水溪出海口視察，共商揚塵治理解方。（記者李文德攝）

受東北季風、風神颱風共伴效應，10月20日起雲林縣部分鄉鎮陷入漫天飛沙。（記者李文德攝）

