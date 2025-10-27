恐龍驚喜回園與幼兒同樂 黃健忠認為創意教育讓孩子在歡笑中成長

缺席舞團恐龍再現，讓幼兒園小朋友又喜又怕。（馬公市公所提供）

繼10月24日「萬聖萌怪奇幻夜」踩街活動中，恐龍於市區路口驚喜現身掀起高潮後，今（27）日「缺席舞團」特別安排恐龍回到馬公市立幼兒園，走進園本部、澎南分班與東衛分班，由小丑主持引領登場，與幼兒及師生展開近距離互動。這場回饋演出，延續了萬聖夜的熱烈氛圍，也在校園裡注入全新的驚喜與快樂。

恐龍隨著音樂舞動，更帶領師生合跳全球熱門單曲〈APT.〉，孩子們投入其中，校園頓時化為充滿活力的舞台。表演結束後，恐龍與小朋友、師長們合影留念，留下珍貴畫面，為今日活動增添難忘記憶。

馬公市長黃健忠指出，教育的價值在於引導孩子從生活中體驗與探索。恐龍從市區踩街到校園回訪，不僅是一場演出，更是一種寓教於樂的實踐，讓孩子在驚喜中學會勇氣，在互動裡建立自信。他認為，當學習與快樂結合時，教育才真正觸動孩子的心。感謝馬公市立幼兒園團隊的精心規劃，確保活動安全且富有教育意義；同時肯定「缺席舞團」以專業與創意，透過小丑主持與恐龍角色的巧妙設計，成功將藝術表演轉化為孩子易於理解與參與的互動，讓教育能更具多樣性。

黃健忠強調，市公所將持續支持各項校園教育與文化活動，推動多元學習方式，讓孩子能在生活體驗中獲得啟發，在歡笑中健康成長。透過跨界合作與資源整合，馬公市將持續打造更具啟發性與創造力的學習環境，讓教育真正成為城市進步的重要基石。

大型恐龍現身幼兒園，引來小朋友騷動。（馬公市公所提供）

