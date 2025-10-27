為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台鐵平溪線路基流失停駛 陳世凱：目標農曆年前通車

    2025/10/27 17:26 記者蔡昀容／台北報導
    台鐵平溪線路基流失，目標農曆年前搶通。（交通部提供）

    台鐵平溪線路基流失，目標農曆年前搶通。（交通部提供）

    台鐵平溪線受豪雨影響，導致落石及路基流失，10月20日停駛迄今。交通部長陳世凱今天（27日）至路基流失處視察，他強調，以工作人員安全為前提，目標在農曆年前搶通。

    受連日豪雨影響，平溪線多處路段出現災損，包括K9+820至920路段路基流失，以及三貂嶺至大華間（K2+100）擋土牆位移等共7處致災點。台鐵公司說明，由於搶修需仰賴鐵路運輸，必須先完成三貂嶺至大華間路段修復，才能銜接路基流失搶修工程。

    陳世凱視察表示，極端氣候已成常態，且因應東北季風陸續到來，請台鐵公司加強路基與邊坡穩固性，平溪線全線上下邊坡也應強化巡檢頻率，並檢討現行停駛標準，確保行車安全無虞。

    平溪線不僅是地方通勤重要路線，也是觀光旅運核心幹線。陳世凱指示台鐵以過年前搶通為目標，但他強調，搶修工作除須確保路廊安全外，工作人員作業安全同樣重要，務必在安全前提下全力推進進度。

    另外，陳世凱表示，搶修期間，台鐵要配合地方需求規劃公路接駁服務，並依民眾作息與觀光客需求滾動檢討班次調整，確保聯外交通不中斷。

    陳世凱也要求台鐵，後續辦理永久性結構改善工程時，應兼顧地方通行需求，對於原有民眾便道，如工程可行，要主動與地方政府協商施作方式。

    台鐵平溪線路基流失停駛，交通部長陳世凱27日前往視察，要求台鐵公司農曆年前搶通。（交通部提供）

    台鐵平溪線路基流失停駛，交通部長陳世凱27日前往視察，要求台鐵公司農曆年前搶通。（交通部提供）

