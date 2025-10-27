防堵非洲豬瘟持續禁宰 年銷上萬斤台南二空川味臘肉延後醃製

台中市爆發非洲豬瘟，為了防堵疫情，全國禁宰令持續，深受歡迎的台南仁德區二空包家四川臘肉，醃製作業也只能往後延。（記者吳俊鋒攝）

台南仁德區二空眷村的包家四川臘肉，年銷上萬斤，遠近馳名，入秋後，北風漸起，正是醃製的好時機，但國內爆發首例非洲豬瘟確診個案，為防堵疫情，政府禁宰令持續，目前都叫不到貨，也只能延後半個月開工。

業者包宗台表示，與湖南的煙燻做法不同，四川臘肉採自然風乾，沒有任何化學添加，中秋節後進入最佳曬製期，陸續上市，尤其農曆春節前，更是深受歡迎的應景年貨，供不應求。

包宗台指出，近來南部天氣涼爽，更重要的是沒有下雨，生產線準備啟動，但因非洲豬瘟，開業逾40年來，首度遇到曬製期無肉可醃的窘境，雖然無奈，但他懇請大家共體時艱，一起配合相關防治措施，全力挺過疫情。

為堅持品質，包家都採用現宰溫體豬醃製四川臘肉，冷鋒愈強，就會更美味，中秋節後北風漸起，原本要著手備料，積極搶攻農曆春節年貨市場，卻因台中爆發疫情，中央延長禁宰令，導致無法開工。

