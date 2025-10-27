嘆高市府服務APP疊床架屋 張博洋：建置「高雄超級APP」

高雄APP太多，張博洋呼籲市府可建置「高雄超級APP」。（記者王榮祥翻攝）

高市議員張博洋今在民政部門質詢時，提及市府各局處開發的市政服務APP數量過多、功能分散、疊床架屋，且部分APP使用率不高，導致行政資源與經費浪費，建議市府應建置「高雄超級APP」。

張博洋指出，目前市府各局處開發了14款獨立運作的APP，這種功能分散的APP模式為市民帶來5大困擾，包括下載與儲存空間負擔過重、服務尋找與記憶成本高、操作體驗割裂與不便、資訊更新與維護困擾、低使用率導致服務品質不易提升。

他舉例說明，台北市交通類服務整合在「台北好行」APP，其他各類市政服務整合進「台北通」APP，該APP實現了「一個APP、一組帳號」整合所有市政服務與資訊，大幅提升了市民便利性，市民朋友只要這有兩款APP就可完成大多數的市政服務。

他進一步表示，目前六都中的台北、新北、桃園、台中等縣市，已推出數位市民APP整合各項市政服務，建議高雄應效法參考。

張博洋呼籲市府應集中資源，開發一款集結所有市政服務的「高雄數位市民超級APP」，將各局處的APP功能逐步整合，實現「一個APP、一組帳號」整合所有市政服務與資訊的目標。

研考會主委陳博洲答詢時表示，確實需要一站式整合平台，一組帳號、一個入口滿足所有市政服務，未來其他市政服務會慢慢整合數位市民中，在查詢功能方面，目前先做好資訊串接，結合生成式AI問答，整合各機關的資訊；他承諾會努力APP整合，目前會先以數位市民網站整合各局處服務。

