北市633豬肉攤停業受損 簡舒培批：第幾天了市府還在「研議」減免租金

台北市議員簡舒培（右）今在市議會質詢市府非洲豬瘟因應作為，台北市受影響的公有市場攤商多達六百餘攤，有無可能租金全免？（擷取自議會直播影片）

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，行政院長卓榮泰宣布延長禁運、禁宰10天，台東縣政府針對公有市場豬肉攤商如因停業造成損失，提供攤位租金補償。台北市議員簡舒培今在市議會質詢市府因應作為，台北市受影響的公有市場攤商多達600餘攤，有無可能租金全免？市場處長黃宏光回應，正在積極研議處理；簡批評，都第幾天了？台東縣都比台北市快；市府秘書長李泰興則催促市場處盡快上呈相關公文。

簡舒培表示，全市公有市場販售豬肉的攤商，共計633攤受到波及，23攤繼續營業、610攤自行停業，市長蔣萬安26日臉書發文，建議中央研議一致補貼標準，協助攤商度過禁宰、禁運期，質疑為何要等中央給或由中央幫忙決定，市長要不要換成卓榮泰當？建議台北市提供受影響的豬肉攤商租金全免。

黃宏光說，市場處現正積極研議和處理，由於攤商無法營業，原則上可從租金全免的方向研議。李泰興指出，現行情況不能向攤商收取市場使用費，市場處這一、二天應盡快將公文簽上來。

「台東都比我們快！」簡舒培直言，什麼積極研議，第幾天了？台北市統籌分配稅款比其他縣市多，絕對有能力協助無法營業的攤商。

