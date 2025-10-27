為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市633豬肉攤停業受損 簡舒培批：第幾天了市府還在「研議」減免租金

    2025/10/27 17:23 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員簡舒培（右）今在市議會質詢市府非洲豬瘟因應作為，台北市受影響的公有市場攤商多達六百餘攤，有無可能租金全免？（擷取自議會直播影片）

    台北市議員簡舒培（右）今在市議會質詢市府非洲豬瘟因應作為，台北市受影響的公有市場攤商多達六百餘攤，有無可能租金全免？（擷取自議會直播影片）

    台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，行政院長卓榮泰宣布延長禁運、禁宰10天，台東縣政府針對公有市場豬肉攤商如因停業造成損失，提供攤位租金補償。台北市議員簡舒培今在市議會質詢市府因應作為，台北市受影響的公有市場攤商多達600餘攤，有無可能租金全免？市場處長黃宏光回應，正在積極研議處理；簡批評，都第幾天了？台東縣都比台北市快；市府秘書長李泰興則催促市場處盡快上呈相關公文。

    簡舒培表示，全市公有市場販售豬肉的攤商，共計633攤受到波及，23攤繼續營業、610攤自行停業，市長蔣萬安26日臉書發文，建議中央研議一致補貼標準，協助攤商度過禁宰、禁運期，質疑為何要等中央給或由中央幫忙決定，市長要不要換成卓榮泰當？建議台北市提供受影響的豬肉攤商租金全免。

    黃宏光說，市場處現正積極研議和處理，由於攤商無法營業，原則上可從租金全免的方向研議。李泰興指出，現行情況不能向攤商收取市場使用費，市場處這一、二天應盡快將公文簽上來。

    「台東都比我們快！」簡舒培直言，什麼積極研議，第幾天了？台北市統籌分配稅款比其他縣市多，絕對有能力協助無法營業的攤商。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播