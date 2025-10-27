邁向2050淨零轉型 論壇匯聚產官學研專家學者

中央大學永續與綠能科技研究學院今日舉行「綠氫綠氨接軌未來：台灣港航低碳轉型與淨零挑戰論壇」，匯聚產官學研專家學者。（圖由中央大學提供）

國立中央大學永續與綠能科技研究學院今（27）日舉行「綠氫綠氨接軌未來：台灣港航低碳轉型與淨零挑戰論壇」，匯聚產官學研專家學者，聚焦台灣在航運與港口氫、氨替代燃料之政策配套、基礎設施與產業鏈整合等挑戰，推動籌組「台灣低碳航運與淨零產學聯盟」，期以跨領域協作推動我國港航體系邁向2050淨零轉型。

中央大學永續與綠能科技研究學院院長許樹坤指出，台灣正加速綠能轉型，但在航港部門氫氨燃料應用方面仍存在3項關鍵落差：政策與法規協調不足、基礎設施與投資誘因不足、產業鏈整合不足，隨著IMO 2050淨零航運目標與歐盟FuelEU Maritime／CBAM制度上路，若不加速補齊缺口，我國出口產業與遠洋航線將面臨成本與市場壓力。

論壇主辦人、中央大學永續與綠能科技研究學院副院長錢樺指出，論壇目的在回應台灣航港綠氫氨「政策配合不及」現況，邀集能源、航運、港口與金融監理等領域專家會聚一堂，以聯盟方式持續滾動修正，使台灣在全球淨零競賽與供應鏈重組中不缺席。

與會專家認為，IMO框架延後1年審議，是台灣行動的黃金時期，應善用這段「政策空窗期」，推動「政策沙盒」與「跨域對話平台」，建立產業自律與技術驗證機制，模擬不同情境下的財務與技術影響，以降低單打獨鬥風險，加速低碳技術實踐。

今日論壇亦邀請航商代表分享船隊減碳與綠色航線策略，未來將持續觀察氫氨燃料與相關技術發展趨勢與合作的可行性；中央大學氫能源研究中心於會中提出「氫／氨燃料與未來燃料技術地圖」，提供台灣氫能研究藍圖；工研院綠能與環境研究所就「CBAM與FuelEU對我國航運業影響」提出分析；台灣經濟研究院針對「港口氣候治理與靠港減碳誘因設計」提出政策工具與制度建議；台灣港務公司與產業代表分享綠氨/綠氫儲運與接收站規劃、示範港建置經驗與投資障礙等。

論壇倡議藉由推動「台灣低碳航運與淨零產學聯盟」持續發展，作為跨域合作平台，聚焦於低碳航運技術決策支援平台，整合氫氨燃料與碳管理資料庫，推動綠色示範港與燃料測試計畫，以及淨零航運人才培育與國際合作，鏈結北歐、日本與東亞夥伴港口，推進規範與技術交流。

中央大學永續與綠能科技研究學院今日舉行「綠氫綠氨接軌未來：台灣港航低碳轉型與淨零挑戰論壇」，匯聚產官學研專家學者。（圖由中央大學提供）

