    首頁 > 生活

    訪台糖門市關切國產豬銷售 賴瑞隆：盧秀燕欠3個道歉

    2025/10/27 17:06 記者王榮祥／高雄報導
    賴瑞隆訪台糖門市關切國產豬銷售情況，並痛斥台中市長盧秀燕欠3個道歉。（賴瑞隆團隊提供）

    賴瑞隆訪台糖門市關切國產豬銷售情況，並痛斥台中市長盧秀燕欠3個道歉。（賴瑞隆團隊提供）

    台中養豬場檢出非洲豬瘟引發各界關注。立委賴瑞隆今拜訪台糖銷售門市，瞭解國產豬肉存貨量、銷售狀況及防疫管理機制，除關切相關救助機制，他也公開抨擊台中市長盧秀燕在處理非洲豬瘟疫情的消極作為，並直言盧秀燕欠3個道歉，應向豬農、國人、台糖道歉。

    賴瑞隆表示，國產豬是台灣家庭日常最重要食材之一，從養殖、防檢、屠宰、加工到販售，每個環節都牽動成千上萬家庭，一旦有防疫漏洞或檢驗疑雲，就可能衝擊豬農收入、影響流通秩序，甚至讓消費者對豬肉安全產生疑慮。

    他引述農業部統計，目前全國豬肉庫存量6萬公噸，可供國人1個月消費，而台糖是台灣最大養豬戶，一直以來都有嚴謹防疫經驗並使用飼料養豬，也請台糖和農業部保持密切溝通，穩定供應國產豬肉，讓國人可以穩定的購買到台糖安心豚。

    他進一步針對台中市長盧秀燕去年、今年先後出現瘦肉精檢驗疑雲與非洲豬瘟防疫破口提出批判，去年因為一塊西布特羅的天選之肉大開記者會，後續多次驗證卻未再檢出，對台糖形象造成傷害；今年10月台中豬場爆出非洲豬瘟，從豬隻死亡到採檢延遲超過10天，防疫出現嚴重疏失，連獸醫師也說不清，螺絲掉滿地。

    賴瑞隆嚴正表示，盧秀燕應向全台辛苦的豬農、豬肉相關販售業者及國人致歉，也應為過去以瘦肉精議題影響台糖商譽的行為公開道歉。

