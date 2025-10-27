為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投蓋焚化爐年回饋金1億 議員要求加強排放物濫測

    2025/10/27 17:13 記者張協昇／南投報導
    南投縣政府規劃在名間蓋垃圾焚化爐，地方憂心衝擊當地茶產業。（資料照）

    南投縣政府規劃在名間蓋垃圾焚化爐，地方憂心衝擊當地茶產業。（資料照）

    南投縣規劃興建的垃圾焚化爐，將在煙囪設置排放物智慧監控設備。圖為丹麥哥本哈根焚化廠煙囪高124公尺，有利污染物大氣擴散稀釋。（南投縣環保局提供）

    南投縣規劃興建的垃圾焚化爐，將在煙囪設置排放物智慧監控設備。圖為丹麥哥本哈根焚化廠煙囪高124公尺，有利污染物大氣擴散稀釋。（南投縣環保局提供）

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府規劃在名間鄉新民村蓋垃圾焚化爐，針對議員吳棋楠、沈夙崢今（27日）在議會質詢時關切如何防制焚化爐排放的污染物影響當地茶產業及如何回饋地方等問題，縣府環保局長李易書表示，初估焚化爐每年約有1億元的回饋金，會交由鄉公所處理，並成立監督委員會研商相關回饋機制與現金發放辦法，也會設置排放物智慧監控設備，隨時監測是否符合排放標準。

    吳棋楠、沈夙崢指出，縣府規劃在名間鄉蓋垃圾焚化爐，地方最擔心的是影響當地的茶業經濟，縣府一定要做好污染物排放監測，並加強當地茶葉查驗及認證，確保茶產業不受焚化爐影響，也要做好回饋。

    李易書答詢表示，為降低對環境影響，目前名間焚化爐興建案的日焚化量將由700噸降為500噸，以每噸垃圾回饋200元粗估，每年約有1億元的回饋金， 鄰近5個村落均會獲得回饋金，其中設置地點的新民村村民，每人每月約發給近3000元回饋金，惟回饋金會交由鄉公所處理，並成立監督委員會研商回饋機制與現金發放辦法，訂定詳細的回饋金額。

    李易書強調，名間焚化爐會以最新、最嚴格的環保法規興建，會在煙囪設置排放物智慧監控設備，24小時監測硫氧化物等排放物是否符合排放標準，一旦監測到即將超標，就會採取減量焚燒等應變措施。

