用數學看世界！台南學子國際數學賽 勇奪殊榮

台南學子今年參加國際數學賽事大放異彩！參加WMI世界數學邀請賽勇奪2鑽石、5金、12銀、5銅及1優異；參加IMC國際數學競賽獲7金、1銀、6銅、3優勝。市長黃偉哲今親自頒獎表揚，盛讚學生們為城市爭光。

WMI、IMC兩項國際賽事競爭激烈。WMI世界數學邀請賽於7月25至29日在泰國曼谷舉行，23國、807位選手同場角逐；IMC國際數學競賽則於8月1日至4日在新加坡登場，吸引17個國家代表隊參賽。多位台南學子在眾多國際選手中脫穎而出。

榮獲WMI鑽石獎的成功國小5年級生鍾昀澔表示，首次參加國際賽就獲得好成績，非常開心，也加深未來學習數學的熱情。勇奪IMC金牌及年級總冠軍的億載國小6年級生嚴昱四度參賽屢創佳績，他感謝數學，讓自己學會用不同角度看世界。

黃偉哲表示，數學是培養邏輯思維與理性分析的根基，也是面對未知挑戰的重要工具。學習數學能讓孩子在探索中培養解決問題的能力與耐心。恭喜所有獲獎學生，也感謝師長與家長的支持，期勉學子持續保持對數學的熱情與好奇心，把學習的熱情延伸到更廣的領域，將所學應用於生活與創新，成為推動城市與社會前進的力量。

教育局長鄭新輝表示，數學是一種思考的方法。透過數學的學習，孩子能學會拆解問題、建立邏輯、發現規律，這些能力未來都能應用在生活與創新上。教育局自辦數學競賽，讓國中、國小高年級學生也能接觸到多元的數學挑戰，將繼續打造多元舞台，讓更多孩子能勇敢展現自己，在數學、科學、人文各領域都能被看見、被肯定。

