台南捷運藍線統包工程 交通局長：明年上半年招標

台南規則中的捷運路網，其中進度最快的藍線已獲行政院核定。（南交通局提供）

台南市第一條捷運藍線綜合規劃，已獲行政院核定。台南市交通局長王銘德表示，藍線的基本設計已進行至期末審查階段，預計明年上半年辦理統包工程招標，若招標順利，明年底即可動工。

南市議員郭鴻儀今天總質詢，關切台南捷運建設。他表示，台南第一條捷運藍線綜合規劃，正式獲行政院核定。台南終於有捷運了，除通過的藍線正在做細部基本設計，藍延線可行性研究、綜合規劃、環評等皆在審查中，其他紅線、綠線、深綠線及黃線都多線齊發中，而交通部捷運工程處面臨極大壓力，人力資源也相當吃緊，建議捷工處盡快升格捷運局，為大台南捷運工程做好萬全準備。

王銘德表示，藍線基本設計、機電、土建、號控等已在做審查，希望年底前完成審查，明年上半發包，明年底即可動工；至於藍線延伸線可行性研究和綜合規劃均已送過交通部，目前可研正進行第3次調整，深綠線和紅線可研也已送交通部，至於人力部分會來考量。

交通局說明，第一期藍線綜規報告已於今年10月21日核定，總經費為327.31億元，由中央補助193.59億元（59%），地方自籌133.72億元（41%），而基本設計則已進行至期末審查階段，待報告書完成後，將提送行政院工程會辦理工程經費審議。預計明年上半年辦理統包工程招標，若招標順利，同年底即可動工，工期預計6年。

至於捷運綠線方面，可行性研究已研擬舊城區部分地下化的路線修正方案，原位於水萍溫公園附近的出土段，已檢討往西調整至永華建平路口，交通局9月已召開里長座談會說明評估成果，預計於本月28日舉辦第5場地方說明會向鄉親說明，以新規劃方案爭取民意共識，待獲民意支持後將儘速完成可行性研究修正。

台南捷運系統採類似日本沖繩的高架跨座式單軌系統。（記者蔡文居攝）

