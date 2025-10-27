新莊運動中心洗腳池水質發黃、廁所尿騷味重 新北市議員促儘速改善

新北市議員陳世軒（右）27日在議會質詢指出，新莊運動中心洗腳池水質發黃、地板髒亂、廁所臭氣難聞，及救生員管理鬆散，體育局僅以「符合規定」回應，難以讓市民安心使用，要求市府在2個月內提出具體改善計畫。（記者羅國嘉攝）

新北市新莊運動中心日前才有女童在游泳池邊被破裂磁磚割傷，事件曝光後，民眾對場館管理不滿情緒高漲。議員陳世軒27日在議會質詢指出，運動中心洗腳池水質發黃、地板髒亂、廁所臭氣難聞，及救生員管理鬆散，體育局僅以「符合規定」回應，難以讓市民安心使用，要求市府在2個月內提出具體改善計畫。體育局長洪玉玲說，設施維護與環境清潔已要求改善，未於期限完成將依約罰款，並納入年度評鑑考核。

陳世軒指出，運動中心廁所內尿騷味撲鼻、洗腳池布滿污漬發黃、換洗區地板鏽蝕發霉，閉館後置物櫃仍留垃圾，隔天開放也未清理，甚至救生員管理鬆散。體育局僅以「現場查核尚符合規定」回應，他批評「如果體育局說這樣的環境叫『符合規定』，那市民的運動品質與感受在哪裡？」

請繼續往下閱讀...

陳世軒表示，新莊運動中心為新北市使用人數最多的公有運動場館之一，但長期缺乏有效管理與稽核，從泳池安全、清潔品質到通風維護，均顯示體育局監督不力。要求體育局2個月內提出具體改善計畫，包括全面檢視泳池與公共區域設施安全、修繕磁磚與滑倒風險點、改善廁所與換洗區通風及清潔制度，以及加強救生員與場館管理人員訓練與稽核。

陳世軒認為，體育局不能再以「符合規定」敷衍市民，必須以使用者感受為核心，因為市民會從這些生活中的細節，看出市府執政用心程度，呼籲市府儘速落實改善措施。

洪玉玲表示，新莊運動中心設施維護與環境清潔，今天下午立即到現場查核，要求改善。未於期限完成將依約罰款，並納入年度評鑑考核，管理缺失會影響營運單位下次續約參考依據。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法