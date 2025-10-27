台東雨水下水道系統明年初動工 南王段逢雨必淹需14月文資審議

立法院內政委員會27日由召委黃建賓安排率團到台東，實地視察雨水下水道建設推動進度。（縣府提供）

立法院內政委員會27日由召委黃建賓安排率團到台東，實地視察雨水下水道建設推動進度，台東縣長饒慶鈴也到場爭取台東市區、南王地區易淹水地段改善經費。縣府表示，此行展現中央與地方攜手治水的決心，保障民眾生命財產安全，但最嚴重、逢雨必淹的南王淹水路段因有史前文化遺址，預計需經14個月的文資審議方能動工。

黃建賓今天在內政部次長吳堂安、國土管理署長吳欣修及相關主管與縣府建設處人員、台東市公所陪同下，上午首站到台東市豐榮路69巷了解周邊淹水情況及改善方式。縣建設處表示，第二、三視察點為美術館一帶、南王地區，目前已編入明年預算中，預計明年初動工，但南王工程需經3年才能完成，其中還需經文資評估並耗資300萬元。里長彭靖佳說，「都等了30年了，沒差這3年，至少往後不再淹水就好」。

建設處說明，此區位地勢低窪，豪雨時常因排水瓶頸導致積水成災，縣府提出「台東市I2-4至I2-9支線雨水下水道興建工程」，總經費約8000萬元，配合土地徵收約3.5億元，研擬開闢計畫道路柳州街及周圍連接道路、並興建雨水下水道，將串接既有雨水下水道，建構完整排水路網，工程完成後將可有效改善豐榮國小及周邊社區淹水問題，提升地方整體防洪能力。

第二站浙江路及四維路口周邊，縣府表示，該區域附近長期因排水斷面不足導致淹水，特推動「台東市1至1-6號幹線雨水下水道興建工程」，全長約830公尺，經費約6750萬元，路線經開封街、強國街、博愛路至馬亨亨區域排水，分流既有浙江路、中正路雨水下水道，減緩排水負擔，預期可顯著提升市區整體排水效能。

視察行程最後抵達台東市更生北路596巷，該地因地勢低窪及排水不良，常傳出積淹水災情，縣府提出「卑南C幹線雨水下水道興建工程」，規劃於更生北路鐵路橋以北路段及更生北路596巷興建雨水下水道，並與鐵道局合作，排入鐵道局拓寬大排，相關工程經費概估約2億9000萬元，購地費用約7545萬元。

更生北排水工程方面，縣府將著手研議開闢都市計畫道路，將文化公園路與文昌路貫通，受「文化資產保存法」限制部分，彭靖佳轉述相關單位說法，上游部分需文資審議14個月、將尋求中央協助解套，由於該路段分屬多個不同單位，明年初將先從下游工程動工，等上游評估通過後再接續動工。

