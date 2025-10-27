為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟》獸醫佐電話診斷？動保處獸醫師訪視？中市府說法羅生門

    2025/10/27 16:55 記者歐素美／台中報導
    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，養豬場外圍拉起封鎖線。（記者歐素美攝）

    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，養豬場外圍拉起封鎖線。（記者歐素美攝）

    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，豬場柵門掛著「防疫期間，人車管制」的牌子。（記者歐素美攝）

    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，豬場柵門掛著「防疫期間，人車管制」的牌子。（記者歐素美攝）

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，台中市農業局的疫調說法一變再變，一開始是養豬場特約獸醫師懷疑豬隻感染放線桿菌胸膜肺炎，後改指王姓獸醫佐電話診斷；陳姓老農也改口表示，是他自己憑經驗判斷及注射給藥。結果，台中市農業局長張敬昌在中央應變記者會中說，是動保處獸醫師研判，讓外界「霧煞煞」；台中市農業局今天隨後又指出，動保處獸醫師14日到該養豬場只是一般訪視，是陳姓老農向動保處獸醫師表示，豬隻疑似感染肺炎，並指其認識的獸醫有建議治療。

    由於農業局與陳姓老農說法不一，記者今天上午前往梧棲區訪問陳姓老農，但陳姓老農住家門窗緊閉，因電視台記者在屋外守候準備採訪，老農的兒子還向清水警分局安寧派出報案，指擔心其父被騷擾，警方特別到場了解，而陳姓老農父子則未接受採訪。

    但根據陳姓老農昨日說法，他見豬隻流鼻血，自己依據30多年養豬經驗，研判可能是肺炎，自己用之前買來的藥劑為豬隻注射，結果無效，不知爆發非洲豬瘟這麼嚴重。

    農業局今天表示，動保處獸醫師14日訪視時，陳姓老農並未提及豬隻流鼻血，只說懷疑是肺炎，強調「老農接受媒體訪問，每天說法都不同」。記者詢問「動保處獸醫師於10月14日是否有進入養豬場訪視豬隻的情形？」農業局則避重就輕指出，「只是一般的訪視輔導」。

