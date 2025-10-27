「亞洲固態電路研討會」將在韓國舉行 台灣入選6篇論文展現強大實力

2025年IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC）將於今（2025）年11月2日至5日在韓國登場，IEEE 固態電路學會（SSCS）台北分會今（27）日召開記者會，台灣今年共入選6篇論文，展現強大的實力。（圖由陽明交大提供）

2025年IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC）將於今（2025）年11月2日至5日在韓國登場，IEEE 固態電路學會（SSCS）台北分會今（27）日召開記者會，台灣今年共入選6篇論文，分別為國立台灣大學教授陳信樹團隊、台大教授楊家驤團隊、清華大學教授謝志成團隊、陽明交通大學講座教授陳科宏團隊、陽明交大副教授陳佳宏團隊，顯示我國在低功耗設計、AI-on-Chip、通訊電路ADC、功率管理與類比前端等關鍵技術領域持續領先，已成為推動亞洲固態電路創新發展的重要力量。

IEEE A-SSCC（亞洲固態電路會議）是一個展示固態和半導體領域最新、最先進晶片和電路設計的國際論壇，該會議得到IEEE固態電路協會的支持，每年11月在亞洲舉行，亞洲固態電路會議為科研人士和工程師提供了與領域頂尖專家交流先進技術的機會，推動亞洲晶片設計技術發展。

清大教授黃柏鈞與陽明交大助理教授吳易忠於記者會中，共同介紹今年A-SSCC大會中台灣入選的類比Digital 與數位Analog晶片類論文亮點，充分展現台灣在晶片創新設計的深厚實力；鈺創科技董事長盧超群致詞時分享產業對次世代半導體設計趨勢的洞察，並肯定台灣研究團隊在全球固態電路領域的卓越表現。

其中，隨著物聯網技術的普及，像光達等產品的接收器電路需兼顧高解析度、中頻寬及低功耗，台大電子所教授陳信樹團隊論文提出，結合類比輔助數位誤差回授與雙通道量化器的設計，有效緩解速度瓶頸，實現高精度、低功耗的類比數位轉換器。

台大電子所教授楊家驤團隊論文提出，由UCLA、台大與TSRI的研發團隊開發出「運行時可重構陣列」晶片，能在不到1微秒完成程式切換，並支援同時執行多達24個程式，這項技術特別適合於邊緣運算，兼具靈活性與省電效益。

