    首頁 > 生活

    日本平松集團進駐台灣首選高雄 與大統集團簽MOU

    2025/10/27 16:44 記者王榮祥／高雄報導
    大立與HIRAMATSU今日正式簽署合作意向書。（記者王榮祥攝）

    大立與HIRAMATSU今日正式簽署合作意向書。（記者王榮祥攝）

    在日本擁有22家獨立餐廳的日本HIRAMATSU平松集團，首度進駐台灣選擇從高雄出發，今與大統集團簽MOU，預計明年在大立A館開設由HIRAMATSU主導的頂級義式餐廳。

    高雄大統集團今與日本知名餐旅品牌HIRAMATSU（Hiramatsu Inc.）正式簽署合作備忘錄（MOU），宣布雙方展開長期跨國策略合作，雙方將以「餐飲、旅宿、文化」等3大領域為合作核心，透過整合大統集團地產優勢與HIRAMATSU的品牌力與營運經驗，打造兼具城市文化與溫度的全方位生活體驗場域。

    大統介紹創立於1982年的HIRAMATSU，自東京．西麻布的首間餐廳起步，至今逾40年，以「用對食物的感動連結世界的大餐桌」為願景，HIRAMATSU擅長將對食材的敬意與職人精神，打造融合藝術與溫度的餐飲體驗，成為日本精緻餐飲的代表品牌。

    其事業版圖橫跨餐廳、婚禮、渡假酒店等領域，涵蓋法式、義式與日式料理，並與世界級主廚及頂級酒莊合作，持續以創新與美學詮釋美食的極致價值。

    平松集團透露，先前已關注並研究台灣市場，覺得台灣飲食文化與日本相近、非常有潛力，剛好遇到大統集團透過管道接洽，雙方經過數度討論、決定合作。

    大統集團說明，合作第一步預計於明年在大立A館，開設由HIRAMATSU主導的餐廳，帶來品牌最具代表性的義式料理；而作為首次登陸台灣的高端餐旅品牌，HIRAMATSU選擇以高雄大立作首站，象徵其對南台灣文化與品味市場的高度信任。

    大立A館明年將開設由HIRAMATSU主導的頂級義式餐廳。（記者王榮祥攝）

    大立A館明年將開設由HIRAMATSU主導的頂級義式餐廳。（記者王榮祥攝）

