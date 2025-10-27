台灣旅客赴日賞楓泡湯竟「踩雷受傷」 高檔飯店冷處理事後揚言提告

一名台灣旅客控訴在日本長野縣白馬村的度假村飯店受傷，將過程Po網後竟收到業者來信揚言提告。（本報合成，擷取自PTT）

隨著日本天氣轉涼、泡湯旺季將至，一趟原本該是放鬆身心的溫泉假期，卻讓一名台灣旅客傷痕累累，他赴長野縣旅遊勝地白馬村入住每晚要價約1萬新台幣的高級飯店，卻在足湯區被地板釘子刺傷，傷口深可見肉。沒想到飯店處理態度冷淡，不僅要他自理傷口、負擔交通費，事後更寄信揚言跨國提告，引爆鄉民輿論譁然。

一名網友在PTT 發文表示，10月連假期間入住塞拉渡假村 （Sierra Resort Hakuba），第一晚就在西館1樓足湯區踩到疑似鐵釘物，鮮血直流。家人急忙通知櫃檯，飯店卻僅提供消毒水與紗布，要他們自行處理，直到他親自指出釘子位置，員工才驚覺並通報。

請繼續往下閱讀...

由於傷口過深，原Po要求就醫，但飯店要他自行開車或自費搭計程車。因語言不通，他請求飯店陪同卻遭拒，只願提供翻譯機。經多次爭辯後，飯店才派車送醫。旅客強調，院方診斷需消毒與包紮，急診費用3萬日圓（約新台幣6026元），原本飯店承諾負擔費用，卻在就醫後改口要求自付，最後在僵持下才願意付款。

原Po出，整起意外從晚上10點拖到凌晨1點才結束，隔天詢問飯店是否會道歉或補償，僅收到一封致歉信卻無任何誠意賠償。直到最後一天退房時，也沒有人慰問跟關心傷勢，只好支付全額房價離開，並購買登山杖分擔走動時對腳底的壓力，「這間飯店讓我們心寒的是，這不是一間便宜的小飯店，每晚也是要價1萬台幣，但在我們受傷後一直要我們負擔相關費用，我們也是正當使用飯店設施受傷，事發隔天他們也馬上把足湯關閉，把木地板移除整修，代表飯店也知道他們自己有問題，所以給這間飯店大負雷」。

原Po返台後在Google地圖留下負評，卻收到飯店總經理來信指控，稱PTT貼文及Google評價部分內容「誇大不實」，甚至有網友無故上傳負評，已對營運造成實質影響，並聲稱已與日本及台灣的律師團隊研擬法律行動，若不修改或撤文恐依法處理。

總經理在信中強調，事件當晚飯店「即時處理、全程陪診」，診斷僅為「輕微擦傷」，並稱旅客的公開發言已損害飯店聲譽。對此，原Po無奈回應，整起事件都有監視器畫面，自己只是如實敘述，如今卻被威脅提告，「讓我們精神衰弱中」，同時提醒網友不要到Google留負評以免被告。

另外，原Po補充，事後他有寄信給白馬觀光局，對方回覆稱已提醒飯店加強安全管理，並將向當地旅宿業者宣導。他最後感嘆：「希望下次連載，不是分享被吉的故事。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法