    首頁 > 生活

    非洲豬瘟廚餘掩埋 江和樹怒批：「太欺負霧峰人了！」

    2025/10/27 16:54 即時新聞／綜合報導
    議員江和樹指出，若鳥兒啄食廚餘再飛往其他養豬場，恐成病毒間接傳播風險。（擷取自江和樹threads）

    議員江和樹指出，若鳥兒啄食廚餘再飛往其他養豬場，恐成病毒間接傳播風險。（擷取自江和樹threads）

    台中市廚餘處理再掀爭議！全台禁用廚餘養豬後，台中市每日近200噸廚餘無處去化，市府以「挖坑堆肥掩埋」作為緊急處理方案卻引爆民怨，直批市府做法太離譜。對此，民眾黨議員江和樹怒斥，霧峰廚餘掩埋場已出現「鳥群盤旋」現象，恐成為病毒擴散的媒介，加劇非洲豬瘟防疫風險，「太欺負霧峰人了，現在最嚴重非洲豬瘟的廚餘也丟到霧峰來」。

    江和樹今（23日）在threads指出，前往霧峰區廚餘掩埋場視察情況時，卻一度遭清潔人員以「現場危險」為由攔阻，並要求出示公文，讓他當場氣得直呼不可思議，身為市議員、市府監督單位卻被擋在外，質疑到底哪裡危險，還是擔心外界知道什麼不可告人的事情？江和樹痛批，這樣管理下去，盧市長能收拾得了嗎？大里垃圾山已難處理，霧峰廚餘露天掩埋場現場更是惡臭撲鼻，情況令人擔憂。

    江和樹強調，霧峰並非無人之地，民意代表都在持續關注，提醒市府不要糟蹋在地居民。他指出，目前疫情險峻，廚餘掩埋場上空有鳥類盤旋，若鳥兒啄食廚餘後飛往其他養豬場排泄，恐造成病毒間接傳播，連養豬大戶都已停止使用廚餘餵豬，彰化、台南則多以焚燒方式處理廚餘，但台中市疫情發生區仍沿用露天掩埋，做法令人憂心。

