台灣將首度主辦「國際冶金鍍膜與薄膜會議」 展現全球領導地位

美國真空學會（AVS）前主席Ivan Petrov宣布，半世紀的「國際冶金鍍膜與薄膜會議」將首度離開美國、移師台灣舉行。（圖由北科大提供）

國立台北科技大學材料及資源工程系與台灣鍍膜科技協會（TACT）共同主辦「國際鍍膜科技研討會」（TACT 2025）登場，美國真空學會前主席Ivan Petrov於會中宣布，經台灣鍍膜科技協會與美國真空學會共同決議，擁有逾50年歷史的「國際冶金鍍膜與薄膜會議（ICMCTF）」將於2028年首次離開美國聖地牙哥、移師台北舉行，肯定台灣在全球鍍膜與真空科技社群中的領導地位。

這屆研討會匯聚來自24國、逾500位學者專家，TACT理事長暨大會主席、北科大校長王錫福表示，台灣在半導體與先進材料領域的蓬勃發展，推動薄膜科技成為關鍵核心，TACT創立於1999年，汲取美國真空學會（AVS）主辦之「國際冶金鍍膜與薄膜會議（ICMCTF）」經驗，歷經20餘年耕耘，已成為亞太區最具規模的鍍膜與薄膜技術專業社群，持續促進跨域合作與產學研鏈結。

王錫福說明，這屆共計468篇論文發表，包括日本、韓國、中國、美國、德國、波蘭等國踴躍投稿，顯示TACT已成為全球薄膜科技研究者的重要交流平台，展現台灣在薄膜科學與鍍膜技術的研究能量與國際影響力。

TACT總召集人、北科大材資系教授陳柏均指出，TACT匯聚最先進的研究，也凝聚真誠而長久的夥伴關係，象徵台灣在鍍膜與薄膜技術領域持續扮演「連結全球、協作創新」的重要角色。

出席的國際學術社群領袖包括瑞典戰略研究基金會執行長Lars Hultman、奧地利真空學會前主席Paul Heinz Mayrhofer、德國真空學會會長Sven Ulrich、美國真空學會表面工程部主席Greg Greczynski、美國真空學會前主席Ivan Petrov、美國真空學會表面科學部財務長Dan Killelea、韓國教授Han-Cheol Choe（ICIMC 2026 會議主席、韓國腐蝕科學學會會長）、墨西哥教授Sandra Rodil（ICMCTF 2026 議程主席）及台灣真空學會理事長朱英豪等。

台灣鍍膜科技協會與北科大材資系共同主辦「國際鍍膜科技研討會」。（圖由北科大提供）

