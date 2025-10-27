為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣將首度主辦「國際冶金鍍膜與薄膜會議」 展現全球領導地位

    2025/10/27 16:30 記者林曉雲／台北報導
    美國真空學會（AVS）前主席Ivan Petrov宣布，半世紀的「國際冶金鍍膜與薄膜會議」將首度離開美國、移師台灣舉行。（圖由北科大提供）

    美國真空學會（AVS）前主席Ivan Petrov宣布，半世紀的「國際冶金鍍膜與薄膜會議」將首度離開美國、移師台灣舉行。（圖由北科大提供）

    國立台北科技大學材料及資源工程系與台灣鍍膜科技協會（TACT）共同主辦「國際鍍膜科技研討會」（TACT 2025）登場，美國真空學會前主席Ivan Petrov於會中宣布，經台灣鍍膜科技協會與美國真空學會共同決議，擁有逾50年歷史的「國際冶金鍍膜與薄膜會議（ICMCTF）」將於2028年首次離開美國聖地牙哥、移師台北舉行，肯定台灣在全球鍍膜與真空科技社群中的領導地位。

    這屆研討會匯聚來自24國、逾500位學者專家，TACT理事長暨大會主席、北科大校長王錫福表示，台灣在半導體與先進材料領域的蓬勃發展，推動薄膜科技成為關鍵核心，TACT創立於1999年，汲取美國真空學會（AVS）主辦之「國際冶金鍍膜與薄膜會議（ICMCTF）」經驗，歷經20餘年耕耘，已成為亞太區最具規模的鍍膜與薄膜技術專業社群，持續促進跨域合作與產學研鏈結。

    王錫福說明，這屆共計468篇論文發表，包括日本、韓國、中國、美國、德國、波蘭等國踴躍投稿，顯示TACT已成為全球薄膜科技研究者的重要交流平台，展現台灣在薄膜科學與鍍膜技術的研究能量與國際影響力。

    TACT總召集人、北科大材資系教授陳柏均指出，TACT匯聚最先進的研究，也凝聚真誠而長久的夥伴關係，象徵台灣在鍍膜與薄膜技術領域持續扮演「連結全球、協作創新」的重要角色。

    出席的國際學術社群領袖包括瑞典戰略研究基金會執行長Lars Hultman、奧地利真空學會前主席Paul Heinz Mayrhofer、德國真空學會會長Sven Ulrich、美國真空學會表面工程部主席Greg Greczynski、美國真空學會前主席Ivan Petrov、美國真空學會表面科學部財務長Dan Killelea、韓國教授Han-Cheol Choe（ICIMC 2026 會議主席、韓國腐蝕科學學會會長）、墨西哥教授Sandra Rodil（ICMCTF 2026 議程主席）及台灣真空學會理事長朱英豪等。

    台灣鍍膜科技協會與北科大材資系共同主辦「國際鍍膜科技研討會」。（圖由北科大提供）

    台灣鍍膜科技協會與北科大材資系共同主辦「國際鍍膜科技研討會」。（圖由北科大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播