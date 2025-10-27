為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市后里掩埋場「飛灰+廚餘」製有機肥 議員痛批將製造二次公害

    2025/10/27 16:37 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員林德宇批市府在后里掩埋場挖坑在飛灰上堆疊廚餘是錯誤作法。（記者蘇金鳳攝）

    市議員林德宇批市府在后里掩埋場挖坑在飛灰上堆疊廚餘是錯誤作法。（記者蘇金鳳攝）

    台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，中央規定禁餵廚餘，民進黨市議員林德宇今天在市議會指出，近日有接獲民眾反映，台中市政府直接在后里掩埋場挖坑倒廚餘，但內有一包包飛灰，環保局說廚餘去化做有機肥，如果真的這樣做，就是製造二次公害，但中央已規定要直接掩埋不可堆肥，呼籲環保局不要如此做。

    林德宇指出，掩埋場都是特定土地使用，是環保局管理，但今天中央應變指揮中心已明定一定要用掩埋，不能堆肥，但環保局26日還在市長盧秀燕臉書打卡說要做有機肥，這是錯誤訊息，要求市府不要再貼。

    林德宇強調，這兩天接獲民眾反映，指市府直接在后里掩埋場挖坑要把廚餘堆疊在一包包飛灰上，環保局竟還說要去化要做有機肥，這是錯誤作法，呼籲市府不能如此做。

    林德宇痛批，成堆的廚餘摻有飛灰，環保局的圖卡宣傳廚餘要做有機肥，如果真的這樣做就是製造二次公害，製造有毒有害的堆肥，因為垃圾焚化爐所產生的飛灰是有害的事業廢棄物，其含有重金屬及有害物質，過去多以掩埋處理。

    林德宇直指，飛灰加廚餘要來做有機肥這完全是錯誤的做法，既然中央已經要求這一波廚餘一定要全面掩埋，台中市不應該在有飛灰掩埋的地方挖坑放置廚餘。

    市議員林德宇批市府在后里掩埋場挖坑堆疊廚餘製造二次公害。（林德宇提供）

    市議員林德宇批市府在后里掩埋場挖坑堆疊廚餘製造二次公害。（林德宇提供）

