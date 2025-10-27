雲林農機展人潮、交易額再破紀錄 吸引逾80萬人次、7.3億元

此次農機展有6個國際農機業者參展，也深入了解台灣農機發展特色。（記者李文德攝）

雲林國際農業機械暨資材展在虎尾舉辦，齊聚400多家國內外廠商，千個攤位，吸引眾多人潮前來，今（27）日縣府舉辦閉幕典禮，農業處估計，3天活動共吸引超過80萬人次，吸金7.3億元，縣長張麗善稱雙雙再突破紀錄。國外廠商認為，大型農機展在亞洲罕見，也建議日後主辦方可多增設實際操作展示區，吸引更多民眾。

今年農機展有400多家廠商參加，共有上千個攤位，分為9大展區，展售各種最新型的大小型農機具、資材設備及導入AI科技的農機及設備等琳琅滿目，展覽上更邀請日、韓、美、新加坡、越南及印度等6家農機業者展出該國農機，藉此讓民眾可以一窺各國農機發展趨勢。

日本NEWGREEN開發部工程師鄭雨龍認為，日本已有多家大型農機業者已對AI應用技術、自動倉儲等方面發展逐漸成熟，台灣雖有一定進展，但還有更多發揮空間，另外雲林農機展規模很盛大，令人難忘，但希望戶外環境的展間有時炎熱，未來盼能更進一步改善。

同為日方SEIKI海外營業部長渡边辰夫表示，亞洲各國都致力發展農機，有大型的農機展售活動也相當難得，可以藉著機會互相交流，如以稻作來說，台灣可能有二至三期、日本僅有一期，雖然雙方都有很好的農機技術，但也有未盡完善部分，此次可以透過交流，各國農機研發更加精進，但如果未來能夠再多農機實際運轉、展示操作空間，也可讓參展民眾更容易理解。

張麗善表示，農機展3天參展人潮突破80萬人次，突破7.3億元交易金額，雙雙再突破紀錄，可見雲林農機展長年已締造口碑，希望明年破百萬人參展，更強化農業科技產業鏈結。

雲林農機展27日閉幕，活動3天締造超過80萬人次參訪，交易額7.3億，雙雙破歷年紀錄。（記者李文德攝）

