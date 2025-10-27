為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    內用明明有空位...她驚台灣人有「1習慣」 大票網友掀共鳴！

    2025/10/27 21:50 即時新聞／綜合報導
    不少台灣人在外用餐不會主動問別人是否可以併桌。內用座位示意圖。（資料照）

    一位直播主近日在網上分享觀察台灣人1個獨特習慣，那就是在外用餐不太會和陌生人併桌，好奇廣大鄉民是否也都是這樣，結果有大票網友被釣出直呼有共鳴，掀起熱議。

    直播主「洛伊可」昨天（26日）在Threads發文：「突然發現一件事，台灣人好像不太會跟別人併桌？例如早餐店的座位，常出現一個人坐在四個人的位置上用餐，其他客人哪怕客滿也不太會去問能不能併桌。問過朋友都說，感覺吃飯是個人時間不應該打擾，蠻可愛的答案。你們是會去問能不能併桌的類型嗎？」

    該貼文曝光後，吸引超過2萬人網友按讚，「不太喜歡主動跟人併桌，看著陌生人吃飯真的蠻尷尬的」、「主要是敢不敢開口的問題，我就不敢」、「無法忍受那種尷尬的感覺……」、「我不會介意別人跟我併桌，但我不會去問別人可以併桌嗎」、「原則上不介意併桌，但我也不會主動問就是」、「感覺去併桌會打擾到別人」、「不喜歡和別人併，但人家有需要併我就沒差」、「真的非常不得已的情況之下才會併桌」。

