傅崐萁光復重建座談卻不邀災民 議長張峻怒踹桌獲網大讚：超帥！

花蓮縣議會議長張峻不滿立委傅崐萁率縣府舉行特別條例座談會卻沒有通知災民，到場抗議。（記者王錦義攝）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財今（27）日舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，卻因未廣邀災民參與，引發現場衝突。多數災民抱怨根本不知道座談會舉行，被擋在門外抗議。議長張峻氣憤衝入會場，踹桌怒嗆傅崐萁：「為什麼不通知災民？」傅崐萁則回嗆：「黑道，現行犯，抓起來」，場面陷入混亂。

花蓮議會觀察聯盟稍早在Threads發文表示，這場由傅崐萁主持的光復鄉重建特別條例座談會，竟然沒有真正的災民受邀，反而將人拒於門外。文中質疑會中出席的「災民」多數是傅崐萁的「樁腳」或「友好災民」。

花蓮議會觀察聯盟指出，張峻議長得知後對此極為不滿，憤而率領災民衝場後，入內一腳猛踹傅崐萁桌子，大罵：「為何不邀請災民！」傅崐萁則回嗆：「黑道，現行犯，抓起來」全場一度爆發激烈口角。

影片曝光後引發熱烈討論，大批網友湧入留言痛批傅崐萁，「議長是災民都沒通知到，真的很扯」、「還敢叫人家『黑道』，傅崐萁可是跟共產黨搞在一起欸，也不看看自己的維基百科有多少罪名，光復鄉的重建不找光復鄉的民代是什麼意思，難怪人家闖進去」、「天哪，張峻議長去踹花蓮王的桌子，議長是光復人，難怪他會這麼憤怒！」、「我譴責暴力、但是這樣一踹很舒壓」、「這是我不付錢能看的嗎，議長加油」。

臉書粉專「Mr.柯學先生」也轉發該影片表示，「花蓮縣議長張峻氣到踹桌！大罵欺負光復人是不是啦？傅崐萁臉色鐵青！議長帥爆！」其他網友則回「超帥」、「踢的好，居然救災重建還有分顏色」、「這一腳真的踹出一個痛快」。

