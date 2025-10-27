交通部：研擬電動滑板車上路辦法指引 年底前送地方政府參考

交通部參考美國等國家作法研擬指引，提供縣市政府參考，擬定電動滑板車上路辦法。圖為美國西雅圖街景。（記者蔡昀容攝）

交通工具型態日新月異，但政府法規及配套措施未必能涵蓋，例如電動滑板車，民眾欠缺可合法騎乘的道路路段。交通部表示，正進一步研擬電動滑板車上路辦法指引，供地方政府參考，預估年底前送至各地方政府，最快年底上路。

消費者文教基金會今天在記者會指出，新型態交通工具陸續出現在街道上，例如電動輔助自行車、微型電動二輪車、寵物電動車，以及受年輕族群歡迎的電動滑板車，這些運具低碳環保且便利，但遇事故易發生糾紛。

請繼續往下閱讀...

消基會表示，台灣2022年4月修法，將個人行動器具如電動滑板車納入道路交通管理處罰條例第69條，定位為「其他慢車」。「其他慢車」由縣市政府制定辦法管理，但目前停留在「原則禁止、例外開放」，幾乎無縣市政府公告合法行駛路段，導致電動滑板車實質上仍被「全面禁止」。

消基會舉例，2022年高雄市1名大學生購買電動滑板車通勤，於一般車道遭公車擦撞。由於高雄市未公告開放滑板車合法行駛路段，大學生被開罰1200元，也因為肇事責任難釐清，無法向保險公司或對方求償。

交通部表示，一直都有與地方政府討論電動滑板車管理，但地方政府礙於安全性等考量，未訂出相關法規。交通部近期已請運研所研擬電動滑板車上路辦法應遵守的指引，提供地方政府參考；該指引也有參考日本、歐美等國家作法。

在相關法規上路之前，電動滑板車不能在道路行駛，違者依道路交通管理處罰條例，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。不少大學引進電動滑板車，提供學生租借移動，由於這類封閉場所並不是交通法規規範的「道路」範圍，無違法疑慮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法