竹縣峨眉十二寮慢漫生活節 邀親子挑戰定向尋寶贏黃金

新竹縣「2025慢漫生活節」，11月15日及16日將在峨眉鄉十二寮休閒農業區舉辦。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「2025慢漫生活節」，11月15日及16日將在峨眉鄉十二寮休閒農業區舉辦， 除結合市集、手作體驗、音樂表演、客庄野菜風味餐盒，今年更推出「定向尋寶贏黃金」驚喜活動，讓參與者在探索自然的同時，有機會把黃金獎品帶回家。

十二寮休閒農業區表示，慢慢生活節活動由農業部水土保持署及客委會補助辦理，象徵生活價值從快節奏都市回歸自然與農村的緩慢節奏。期透過文化行動與體驗活動，讓人重新思考「慢」的價值，喚醒人們對自然、生命與土地的感受。

活動以4大主軸展現十二寮的在地特色與永續理念：1、原生種DIY體驗：透過桂竹筷手作、植物槌染等活動，親手感受土地的香氣與溫度。2、定向尋寶活動（黃金挑戰）：以山林為地圖，結合自然教育與探索樂趣，有機會獲得黃金大獎。3、客庄野菜風味餐盒：與在地農家合作推出季節限定餐點，呈現客家飲食文化與自然風味。4、手搖王大賽：精選在地茶行與數家知名手搖店，參與者盲測東方美人茶。

現場集結超過30組友善耕作小農與設計職人，展售原生種相關茶飲、在地小食、循環再生商品與文創選物。活動資訊與報名詳情可上網查詢。

新竹縣峨眉鄉十二寮休閒農業區慢漫生活節，結合市集、手作體驗、音樂表演、客庄野菜風味餐盒和「定向尋寶贏黃金」等活動。（圖由主辦單位提供）

