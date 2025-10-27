為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南將軍海面藍眼淚奇景湧遊客 市府籲勿留垃圾

    2025/10/27 16:26 中央社
    台南市將軍區青鯤鯓扇形鹽田附近海面近日出現自然景觀「藍眼淚」，吸引不少遊客前往欣賞，有民眾反映遊客留下垃圾影響環境，台南市政府加派人力於夜間巡查勸導。

    台南市政府今天發布新聞稿指出，近日因出現「藍眼淚」奇景，扇形鹽田地景園區及裝置藝術生命之樹周圍湧進大量人潮，觀光旅遊局與警察局、區公所派員於夜間時段巡查勸導，並視現場狀況進行人車分流及交通引導。

    台南市政府指出，針對人潮帶來的環境問題，市府相關單位每日均加派人力加強清潔工作，呼籲民眾發揮公德心，勿讓自然環境「流眼淚」，共同保護國家重要濕地生態，觀賞時務必注意自身安全，勿前往風險區域。

    台南市政府指出，有關違規攤販、違規停車等問題，涉及違反道路交通管理處罰條例，市府警察局也展開加強夜間巡查及取締。

    南市府指出，扇形鹽田為國有土地，國產署委由台灣環境規劃協會認養，包含整理維護環境、復育生態、舉辦相關生態保育活動等工作，藍眼淚出現期間也會派員巡管環境，並設立多面告示牌，提醒遊客注意安全及避免干擾濕地生態不當行為。

    「藍眼淚」是夜光藻經波動而發出藍色螢光自然景觀，將軍區青山漁港及將軍漁港南岸一帶海面在2023年曾出現，近日於附近海面再次出現，同樣湧進不少遊客。

