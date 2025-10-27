澎湖野放11隻傷癒海龜 欖蠵龜救傷比例大增引矚目

欖蠵龜（左）與玳瑁，聞到海水味道迅速向前衝。（記者劉禹慶攝）

澎湖是海龜的天堂，全世界7種海龜，澎湖就有5種，並設立全台第1個傷病龜收容中心。澎湖縣政府農漁局今（27）日在馬公市嵵裡沙灘野放救護收容的11隻海龜（9隻綠蠵龜、1隻玳瑁及1隻欖蠵龜），其中綠蠵龜是孵化體弱小龜，被保育人員掘窩救出，人工養育野放。另欖蠵龜救傷數量增加，也引發外界矚目。

今日下午2時進行海龜野放作業，農漁局邀請嵵裡國小、興仁國小及澎南國中師生約100人共同參與，由農漁局長陳高樑主持、澎湖縣議員蘇陳綉色、海保署、第七岸巡隊、澎湖漁業生物研究中心等單位，都派人參加。

這11隻海龜中，9隻是先前望安救傷的稚龜，另外2隻是因健康條件不佳等因素擱淺於岸際，經熱心民眾及岸巡人員通報縣府，由農漁局及海保署保育站協助運送至澎湖漁業生物研究中心內救傷收容。在澎湖漁業生物研究中心以及專業獸醫師的照料下，經不斷地觀察及野訓生存能力，目前11隻海龜在活動狀況上均為良好及正常；食慾情況佳；體表傷口已癒合；經評估符合專家學者要求野放標準。

原本在自然界汰弱留強的法則下，已宣告死亡的體弱小龜，在卵窩內3天無法自行爬出，經由人工救援送往傷病龜收容中心，在1年飼養後體表顏色漂亮，活動能力都明顯增強。而收容數量異常增加的欖蠵龜，已超過排名第3的赤蠵龜，並直逼排名第2的玳瑁，主因是身上都發現中國刺網，隨波逐流至澎湖獲救。

體弱小龜原本在自然法則下已宣告死亡，一年人工飼養體表漂亮光滑。（記者劉禹慶攝）

