因應非洲豬瘟疫情 南市府強化後市場端及餐桌端管理

因應國內非洲豬瘟疫情，南市府昨日召開「食品安全會議」因應。（記者王姝琇攝）

因應國內非洲豬瘟疫情，南市府今天召開「食品安全會議」，衛生局強調，將針對後市場端及餐桌端豬肉產品的流向、來源查核與販售管理進行跨局處協調，從產地到餐桌，乃至廚餘管理，全面強化防疫與食安防線。

截至10月26日，南市衛生局配合農業部公告禁止輸送豬隻及停止搬運豬隻屠體之期間，共查核100家次。其中包括17處市場的65家攤販，37家符合規定、23家未營業、5家業者需限期改正資料；餐飲業查核9家，7家符合規定、2家需限期改正。另查核養豬場1家及食品製造業25家，結果均符合規定。衛生局長李翠鳳強調，將持續配合中央推動非洲豬瘟防治措施。

李翠鳳指出，為防範非洲豬瘟病毒自屠宰場外洩或經非法管道流入市面，市府已啟動後市場端豬肉產品溯源查驗與屠宰證明稽核專案，督導傳統市場、攤販及餐飲業者落實肉品來源查驗及留存證明文件，針對疑似來源不明或未具屠宰證明者依法查處。同時督導餐飲業者、學校、長照機構及市場攤商落實廚餘分類與儲存衛生，並查核餐飲端肉品來源及廚餘流向。

此外，要求各單位加強廚餘回收管理，暫停廚餘餵豬行為，推動「廚餘不落地、不餵豬」防疫體系，從源頭阻絕病毒傳播風險，確保非洲豬瘟不經由餐桌廚餘再回到豬舍。市場、餐飲業、學校及機關團膳之廚餘，應落實分類回收並由環保單位統一收運處理，不得私自交由畜牧業者。

市府副秘書長徐健麟強調，非洲豬瘟雖不會感染人類，但一旦病毒進入國內畜牧體系，將造成嚴重經濟損失。市府將持續透過跨局處聯防機制，從屠宰、流通、販售至餐桌端建立防堵網，確保市售肉品安全，維護市民健康與產業穩定。

