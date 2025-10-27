笑翻！「美港公路」招牌一倒再倒 變成「美路」可走

彰化縣美港公路招牌，一倒再倒，目前只剩下「美路」。（賴清美提供）

一切都是風太大？台61乙線彰化縣「美港公路」竟然變成「美路」，原來是位於中央分隔島的招牌一倒再倒，縣議員賴清美表示，不如直接拆掉比較快！公路總局彰化工務段表示，因為美港公路高架化正在進行規劃設計，現有招牌將會先行拆除。

賴清美指出，美港公路就是和美通往伸港的重要聯絡道路，才會命名為美港公路。因為中央分隔島預留高架化的墩柱空間，空間特別大，多年來在分隔島打造「美港公路」招牌，但4、5年前就先倒了「美」字，後來重新補上。

賴清美說，「美港公路」的招牌，每個字都是獨立的直立式鐵板，原本是有5座顏色不同的直立式鐵板，讓無論是東向或是西行車輛都可以看到由左到右的「美港公路」4個字，最後一個鐵板則是設計圖案。沒想到，招牌又傳災情，一倒再倒，如今已從「美港公路」變成了「美路」，不如乾脆拆掉，不然東北季風再來，又要傳出新災情。

彰化工務段指出，美港公路的招牌會先拆除，因為該路的高架化已進入規劃設計階段，未來招牌所在的分隔島也會成為墩柱的工區，既然舊有已經損壞將會先行拆除。

彰化縣美港公路原本的招牌，有5個立牌配上美港公路4個字。（取自GOOGLE MAPS）

彰化縣美港公路的招牌，幾年前也倒下了「美」的立牌。（資料照）

