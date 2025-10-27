新店錦秀、碧瑤社區擋土牆坍方持續搶災 工務局三度坐鎮盼10天內復建

工務局調派機具持續進行擋土牆上方的碧瑤社區土方挖除作業，以減輕壓力，穩定邊坡。（記者羅國嘉攝）

連日豪雨造成新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，市府啟動最高等級應變，第一時間完成預防性撤離並成立前進指揮所。工務局長馮兆麟三度到場坐鎮指揮，強調以居民安全為首要任務，全力進行降水、降壓與邊坡穩定作業，24小時監測災情變化，盼在安全無虞下加速復建，讓受影響住戶儘早返家。

馮兆麟指出，擋土牆坍塌後，工務局以防止災害擴大為首要目標，立即出動機具清除土石與違章建物，並以帆布覆蓋坡道防止雨水滲入，同步挖除碧瑤社區土方以減輕壓力。昨前率隊坐鎮指揮後，今（27）日再度赴現場視察，監督復建工程進度。已運入混凝土頂塊放置於錦秀路57巷擋土牆坡址，以穩定坡面，現場並加裝3組監測儀器，持續監控結構變化。

養護工程處長鄭立輝補充，明日將續進行挖除土方卸壓作業，預計10天內可完成，在確認安全無虞後，將讓部分住戶返家。

新北市土木技師公會理事長丘達昌指出，公會團隊全力配合工務局搶災調度，並已通知受擋土牆擠壓建物所有權人，預定於11月1日進入現場勘查屋況，評估建物受損情形並提出修復建議。

馮兆麟說，市府每年均要求坡地社區落實自主檢查，針對異常案件，會同技師公會及農業局水保服務團勘查，確認擋土牆、排水及路面安全情況，提供社區維護與修繕建議。林肯大郡事件後，市府也嚴格管控山坡地建照核發，並要求社區持續強化自主檢測，確保居民生命財產安全。

新北市工務局長（左一）視察災後復原工程進度，與施工團隊討論後續復建方案。（記者羅國嘉攝）

新北市工務局長馮兆麟（左）到場視察新店錦秀、碧瑤社區擋土牆坍塌的搶災工程進度。（記者羅國嘉攝）

