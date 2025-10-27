為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新店錦秀、碧瑤社區擋土牆坍方持續搶災 工務局三度坐鎮盼10天內復建

    2025/10/27 15:53 記者羅國嘉／新北報導
    工務局調派機具持續進行擋土牆上方的碧瑤社區土方挖除作業，以減輕壓力，穩定邊坡。（記者羅國嘉攝）

    工務局調派機具持續進行擋土牆上方的碧瑤社區土方挖除作業，以減輕壓力，穩定邊坡。（記者羅國嘉攝）

    連日豪雨造成新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，市府啟動最高等級應變，第一時間完成預防性撤離並成立前進指揮所。工務局長馮兆麟三度到場坐鎮指揮，強調以居民安全為首要任務，全力進行降水、降壓與邊坡穩定作業，24小時監測災情變化，盼在安全無虞下加速復建，讓受影響住戶儘早返家。

    馮兆麟指出，擋土牆坍塌後，工務局以防止災害擴大為首要目標，立即出動機具清除土石與違章建物，並以帆布覆蓋坡道防止雨水滲入，同步挖除碧瑤社區土方以減輕壓力。昨前率隊坐鎮指揮後，今（27）日再度赴現場視察，監督復建工程進度。已運入混凝土頂塊放置於錦秀路57巷擋土牆坡址，以穩定坡面，現場並加裝3組監測儀器，持續監控結構變化。

    養護工程處長鄭立輝補充，明日將續進行挖除土方卸壓作業，預計10天內可完成，在確認安全無虞後，將讓部分住戶返家。

    新北市土木技師公會理事長丘達昌指出，公會團隊全力配合工務局搶災調度，並已通知受擋土牆擠壓建物所有權人，預定於11月1日進入現場勘查屋況，評估建物受損情形並提出修復建議。

    馮兆麟說，市府每年均要求坡地社區落實自主檢查，針對異常案件，會同技師公會及農業局水保服務團勘查，確認擋土牆、排水及路面安全情況，提供社區維護與修繕建議。林肯大郡事件後，市府也嚴格管控山坡地建照核發，並要求社區持續強化自主檢測，確保居民生命財產安全。

    新北市工務局長（左一）視察災後復原工程進度，與施工團隊討論後續復建方案。（記者羅國嘉攝）

    新北市工務局長（左一）視察災後復原工程進度，與施工團隊討論後續復建方案。（記者羅國嘉攝）

    新北市工務局長馮兆麟（左）到場視察新店錦秀、碧瑤社區擋土牆坍塌的搶災工程進度。（記者羅國嘉攝）

    新北市工務局長馮兆麟（左）到場視察新店錦秀、碧瑤社區擋土牆坍塌的搶災工程進度。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播