    苗栗師生國際發明展暨反毒反霸凌影音創作傳捷報 奪4金1銀1銅

    2025/10/27 15:46 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣長鍾東錦（左3）頒獎表揚國立聯合大學國際發明展得獎師生。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦（左3）頒獎表揚國立聯合大學國際發明展得獎師生。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣籍高中職學子在國際發明展暨反毒反霸凌影音創作傳佳績，共獲得4金1銀1銅佳績，苗栗縣長鍾東錦今（27）日頒發獎學金表揚，共有39位師生受獎，除誇讚是「苗栗之光」，更期勉學生們再接再厲，再次揚名國際，為自己及苗栗爭光。

    苗栗縣師生參加國際競賽屢傳捷報，包括私立仁德醫護管理專科學校、國立聯合大學及就讀私立元培科大、私立龍華科大的縣籍學生，分別前往波蘭、馬來西亞、韓國的國際發明展，在各國好手競爭中脫穎而出，表現相當亮眼。另外，國立苗栗高商學生林子筠也在教育部反毒反霸凌影音創作競賽勇奪金牌。

    仁德醫護管理專科學校以「迴轉升降省力晾衣裝置」作品，分別於波瀾與馬來西亞國際發明展奪得金、銅雙獎；該校師生團隊更以「組合式彩妝刷」、「快速捲曲副木支架」在韓國世界發明創新競賽中勇奪金牌，充分展現跨域整合與實作精神。

    聯合大學老師趙龍傑與溫如梅帶領的學生團隊，以「材質再利用之生活文創小品」、「金藝求金」及「『食』來運『磚』『玩』臺灣」等作品，接連榮獲金、銀獎，展現環保創意與文化設計融合的成果。

    就讀元培醫事科技大學與龍華科技大學的學生分別以「AI資源回收自動分類垃圾桶」、「智慧型自動曬衣架」等作品獲獎，體現永續與智能設計的實用價值。

    另外，國立苗栗高商學生林子筠則以「〈蝶〉揭示毒品侵蝕」榮獲教育部反毒反霸凌影音創作高中組金牌，以創意傳遞社會關懷理念。

    苗栗縣長鍾東錦（左3）頒獎表揚私立仁德醫專國際發明展得獎師生。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦（左3）頒獎表揚私立仁德醫專國際發明展得獎師生。（苗栗縣政府提供）

    國立苗栗高商學生林子筠（左3）獲反毒反霸凌影音創作金牌，縣長鍾東錦（左2）頒獎表揚。（苗栗縣政府提供）

    國立苗栗高商學生林子筠（左3）獲反毒反霸凌影音創作金牌，縣長鍾東錦（左2）頒獎表揚。（苗栗縣政府提供）

