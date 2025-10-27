快樂放電！台南親子童樂會11/1首登曾文市政願景園區

台南市親子童樂會將於11月1日首次在曾文市政願景園區熱鬧展開。（記者王姝琇攝）

台南市親子童樂會將於11月1日上午，首次在曾文市政願景園區熱鬧展開。市府今召開記者會為活動暖身，邀YOYO家族的哥哥姐姐與超人氣卡通明星，帶來活力四射的動感唱跳表演，邀大、小朋友一起來快樂放電！

市長黃偉哲表示，台南長期致力打造友善親子遊憩空間及優質親子互動活動，今年親子童樂會首次在曾文市政願景園區舉行，內容包括由YOYO家族規劃「台南小學堂」互動問答、明星大放電及卡通人物見面會等節目精彩可期；台南獨有的觀光大使「魚頭君」、「菜奇鴨」、「夜奇鴨」及「菜籃仔」也將現身會場，與大小朋友近距離互動，精彩內容千萬不要錯過。

教育局長鄭新輝說明，親子嘉年華自舉辦以來，已成為教育局推動幼兒教育與寓教於樂的重要品牌。本次童樂會以「快樂放電日」為主題，規劃舞台唱跳表演、親子互動遊戲及闖關活動等多樣節目，讓孩子在豐富的活動中盡情探索與放電。

市府各局處也設置宣導攤位，提供育兒資源、交通安全教育、租稅宣導、觀光旅遊資訊、消防知識及社福政策等內容，打造兼具娛樂與學習的親子市集，讓家庭獲得支持、幼兒享受快樂，也讓民眾更了解市府各政策，共度充實而溫馨的一天。

立人附幼學童與YOYO明星一起唱跳。（記者王姝琇攝）

