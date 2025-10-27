韓遊客搭台捷運驚呼「味道好重！」他揭1真相：不一定比較好

韓國遊客指出台灣捷運車廂「味道重」，粉專則認為「真實氣味」也是生活的一部分。示意圖。 （資料照）

日前有韓國旅客造訪台灣時，在體驗捷運時脫口說出「味道有點重」，意外在網路掀起熱議。對此，有粉專分析指出，台韓之間因氣候濕熱程度，以及飲食習慣與文化觀感各不相同，都有可能會影響外國人對氣味的感受。不過他也強調，真正造成「氣味落差」的關鍵，其實與台灣人日常通勤節奏與生活方式息息相關。

臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」發文說，韓國與台灣在氣候上確實存在明顯差異，韓國屬於乾冷型氣候，濕度低、流汗少；反觀台灣夏季又濕又熱，民眾一出門便容易滿身大汗，若汗液久留皮膚，加上細菌滋生，自然容易產生體味。不過粉專強調，氣候只是表面因素，真正造成兩地「氣味落差」的關鍵，其實是生活與衛生習慣的不同，即便在韓國炎夏也鮮少出現明顯體味，可見韓國對於個人清潔與除味維持更為嚴格。

粉專指出，在生活習慣上，韓國社會對外貌與個人整潔的要求極高，從隨身攜帶牙刷、勤換衣服，到餐廳貼心提供去味噴霧，幾乎把「無味生活」視為一種禮貌與標準。然而，這種潔癖文化雖讓街頭空氣更乾淨，卻也讓人時常感受到無形的壓力；反觀台灣人則相對隨興自在，偶爾在捷運或街頭飄來的生活氣味，雖不完美，卻更貼近真實的人間溫度。粉專最後也感性說，「每個地方都有屬於自己的氣息，沒有味道的生活，不一定比較好。」

貼文曝光後，引起網友熱議，「台灣33度，嘗試走在路上有撐傘，結果4-5小時衣服沒乾過。台灣應該大力推崇止汗劑+換衣服，不然真的很臭。」、「我在曼谷搭過N次地鐵 沒聞過幾個臭的，曼谷不濕不熱嗎？」、「台灣走到哪都有汗味很重的人，納悶自己聞不到還是不在乎，生活習慣真的讓人憂心」、「很多人也會抱怨因為台北很熱才味道很重，可是泰國超濕熱電車上都香香的」。

